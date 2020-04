Venemaa antidoping enne maikuud proove ei võta

"Vastavalt Venemaa presidendi hiljutisele avaldusele pole meil töö jätkamiseks põhjust," sõnas RUSADA peadirektor Margarita Pahnotskaja uudisteagentuurile TASS. "Siiski jätkame ülejäänud tööga. See puudutab hariduslikku poolt ja samuti testimise kavandamist."

Venemaa pole ainus riik, kes on koroonaviiruse pandeemia tõttu testimistegevuse peatanud. Sama teed on läinud ka näiteks Hiina, Kanada ja Hispaania.

Maailma antidopingu (WADA) president Witold Banka on aga teatanud, et testimise peatamine ei anna sportlastele võimalust tegeleda pettustega ja rõhutas, et proovide võtmine pole nende paunas puhtuse tagamiseks ainus relv.

Üle maailma on praeguseks registreeritud enam kui 1,2 miljoni viirusega nakatunut. Enam kui 65 000 inimest on haiguse tõttu surnud ja üle 250 000 nakatunu on kuulutatud paranenuks.