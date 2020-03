Kalev/Cramo lõpetas mängijatega lepingud, klubi kohal ripuvad küsimärgid

Viimase kümnendi Eesti tugevaim korvpalliklubi Kalev/Cramo on lõpetanud kõigi mängijatega lepingud ja klubi edasise eksistentsi kohal ripuvad küsimärgid. Meeskonna omanikud pole lootust kaotanud, aga tulevikku on hetkel võimatu ennustada.

VTB Ühisliiga teatas reede ametlikult hooaja lõppemisest, meister jääb sel aastal selgumata. Viimaseks mänguks liigas jäi BC Kalev/Cramo ja Krasnodari Lokomotiv-Kubani kohtumine märtsi keskel, mille järel tegi klubi juhtkond riigi poolt kehtestatud eriolukorras kiiresti radikaalsed otsused.

"Katkestasime 100% kõik lepingud selle päeva seisuga. Isegi nendel mängijatel, kel olid pikemad, kaheaastased lepingud. Muud varianti polnud," tunnistas BC Kalev/Cramo president Toomas Linamäe ERR-ile.

Kõikide mängijatega algasid läbirääkimised, kas ja millises ulatuses lepingu järgselt saamata töötasu välja makstakse. "Pooled mängijad on nõustunud, pooltega peame individuaalseid läbirääkimisi," lausus Linamäe. "Oleme teinud seda kirjalikult, et oleks jälg maas. Ma loodan mõistvat suhtumist, et saadakse aru millises situatsioonis oleme."

Linamäe sõnul jäid klubil saamata hulga mängude piletitulud ja enamasti maksavad toetajad summad välja hooaja lõpus. Klubi üle miljoni euro küündinud eelarve juures on puudujääk suur ja tipptasemel korvpallimeeskond võib senisel kujul kaduda.

"Täna on ikkagi see lõpp 30% puudu, mis on väga valus. Meil pole vaid mängijad, aga ka hanked: transport, saalid ja muud tegevused. Ka muud kohustused, mis tasuda. Ei ole vaid mängijad kukil," rääkis Linamäe. "Meie klubi eelarvest 70% moodustasid erasponsorid ja firmad. Kuidas on neil majanduslik seis ja kas suudavad tulevikus sporti aidata, ei tea. Kas jätkame, kuidas jätkame, millised liigad jätkavad ja millised klubid – seda ei tea mitte keegi."