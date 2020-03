Olümpia orgkomitee liige: mängud võidakse aasta-paari võrra edasi lükata

Tokyo olümpiamängude korraldamiskomitee liikme Haruyuki Takahashi sõnul oleks olukorras, kus tänavu suvel ei saa koroonaviiruse leviku tõttu suursündmust läbi viia, järgmine kõige otstarbekam variant pidada need aasta või kahe pärast.

"Me peame valmistuma igaks võimaluseks. Kui mänge ei saa suvel pidada, siis üks-kaks aastat viivitust oleks kõige mõistlikum," sõnas Takahasahi uudisteagentuurile Reuters.

Ekspertide sõnul tooks olümpiamängude aasta võrra edasilükkamine kaasa suuri logistilisi probleeme. Telekompaniidele oleks mõte ilmselt vastuvõetav, sest nende suviseid graafikuid see eriti ei segaks.

Olümpiamängude korraldamisega seotud inimesed on seni väitnud, et Tokyo olümpiamängudeks ettevalmistumine kulgeb planeeritult. Samas on mitmete ärajäänud või edasilükatud võistluste seas ka paljud olümpia kvalifikatsiooniturniirid.

Jaapanis on praeguseks juba enam kui 1300 koroonaviiruse juhtumit, sealjuures umbes 700 neist Tokyos karantiini pandud kruiisilaevalt. Avaõigusliku ringhäälingu NHK teatel registreeriti teisipäeval aga 59 uut juhtumit, mis tähistab ühe päeva rekordit.

Üle maailma on Hiinast alguse saanud koroonaviirusesse nakatunuid praeguse seisuga enam kui 116 000 ja neist üle 4000 on surnud.