Klubi Tartu Maraton: riigi ja omavalitsuse toeta ootab meid likvideerimine

"Meie möödunud majandusaasta lõppes kahjumiga ja selle aastal suusamaratoni ärajäämine on toonud juba 20 000 eurot kahjumit, seega puuduvad meil sisemised reservid, mille abil organisatsiooni elus hoida ilma välise rahaabita. Kui ei ole töötajaid, ei saa tulevasi üritusi ette valmistada ja üritused jäävad ära. Sisuliselt tähendaks selline otsus Tartu Maratonile surmaotsust ja oleme sunnitud organisatsiooni likvideerima," kirjutas Indrek Kelk MTÜ Klubi Tartu Maraton nimel kultuuriministrile ja Tartu linnapeale saadetud pöördumises.

Kelk kirjutab, et maailma laastab ülimalt nakkav viirus, mille tõttu on riigis välja kuulutatud eriolukord ja kõik rahvakogunemised on keelatud vähemalt 1. maini.

"EOK presidendi soovitus on kõik spordiüritused lähema kahe kuu jooksul kas ära jätta või edasi lükata. Toetame kahel käel valitsuse otsust eriolukorra kehtestamisel ja leiame, et ainult rangete, üleriigiliste liikumispiirangute ja piiride sulgemise abil on võimalik viiruse laialdast levikut Eestis kontrolli all hoida. Aga kui ei juhtu imet ja me ei suuda Eestis ja Euroopas viiruse levimist kontrolli alla saada hiljemalt 20. aprilliks, on suhteliselt kindel, et oleme sunnitud ära jätma meie maikuised üritused Tartu maastikumaratoni ja Tartu rattaralli."

Kelk märgib, et mõlemal spordiüritusel on tavaolukorras osalemas üle 8000 osaleja ning samuti ei saaks toimuda profiratturite velotuur Tour of Estonia, kus on üle 100 väliosaleja 20 riigist.

"Kui me ei saa piirangute tõttu üritusi läbi viia, siis see tähendab seda, et meile ei laeku osavõtumakse ega sponsortulusid. Seega puuduvad vahendid püsipersonalile palga maksmiseks ja jooksvate kulude katmiseks nagu tehnika liising, bürooüür jne."

Praegu annab MTÜ Klubi tartu Maraton aastaringselt tööd 12 inimesele ja kogu sissetulek nii ürituste läbiviimiseks kui ka personali tasustamiseks tuleb ürituste osavõtumaksudest (50 protsenti), sponsortuludest (25 protsenti) ning riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest (25 protsenti).

Kelk palub kultuuriministeeriumilt ja Tartu linnalt, et isegi kui eelseisvad spordiüritused ära jäävad, siis ei nõutaks tagasi neile üritustele plaanitud riigi ja omavalitsuse poolset toetust.

"Selline otsus aitaks meil kriisi ajal organisatsiooni elus hoida ning viiruse taandudes oma tavapärase korraldustööga võimalikult kiiresti jätkata. Tekiks väikenegi kindlus lähituleviku ees äärmiselt ebakindlas olukorras."

Kelk leiab, et kui ministeeriumi ja linn otsustavad, et kui üritus ei toimu, siis nõutakse toetused tagasi või jäetakse välja maksmata, on klubi sunnitud töötajate töösuhte lõpetama, mis sisuliselt tähendab organisatsiooni likvideerimist.

MTÜ Klubi Tartu Maraton on Eesti suurimate rahvaspordiürituste korraldaja. nende üritustel osaleb aastas enam kui 40 000 inimest, kellest ligikaudu 10 protsenti on välismaalased.