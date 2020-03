"Tegelikult isegi juba enne Tartu maratoni ärajäämist ei olnud lood just kõige paremad. Ka möödunud aasta teine pool ei olnud meile majanduslikult eriti edukas. Sisuliselt sõi eelnev aasta ära kõik meie reservid," tunnistas Kelk intervjuus ERR-ile.

"Lootsime, et sel aastal tõmbame rihma koomale ja ehk tuleb hea suusa-aasta, saame natuke rasva koguda. Kahjuks seda ei tulnud. Juba talv tõi teatava miinuse kaasa. Jaanuarikuus tegime küll uue, kärbitud kriisieelarve, millega sellele aastale vastu läksime. Oli näha, et midagi head talvest tulemas ei ole."

"Nüüd on ikka väga-väga keeruline," tunnistab Kelk. "Sõltub väga, mis samme astutakse valitsuse tasandil. Kui palga toetusmeede töötuskassalt ilusti jõustub ja meieni jõuab, siis vähemalt kahe kuu töötasude osas on meie töötajaskonnale sellest väga suur abi. Aga mis edasi saab? Selles osas oleme väga suures teadmatuses."

Kelk toob välja, et vähemalt pole klubil suuri võlgu. "Meil ei ole täna suuri võlausaldajaid väga suurtele summadele. Meie rajatraktori liising oleks pidanud lõppema 2020. aasta lõpus ja üks rajameistri tööauto on ka veel liisingus. Need on väljaspoolt ainukesed laenud, mis teenendada hetkel on. Pluss kohustused töötajate ees."

"Pankrot on nii valus ja karm sõna inimesele, kes tegelikult on kogu elu tegutsenud selle nimel, et selliseid asju kergekäeliselt ei peaks välja kuulutama ja ei juhtuks. Kuigi ärimaailmas öeldakse, et täiesti normaalne, et ettevõtlusvaldkonnas tegutsevad inimesed korra või paar elu jooksul pankroti peaksid läbi elama."

"See, et peame täielikult töö peatama ja andma inimestele vabad käed uue töökoha valikuks - seda ei saa välistada, kui kõige mustemad stsenaariumid peaks tõeks minema," jätkas Kelk. "Täna me igal juhul ei vaata asja nii mustades värvides. Hetkel on kindlus lähema paari kuu osas olemas."

Kelgu sõnul on klubi töötajatega peetud esmased palgavähendamise läbirääkimised. "Juba märtsikuust nende töötasu tagasiulatuvalt vähendatakse. Peangi uue eelarvega minema nõukogu ette, et kriisieelarve kinnitada. Siis saame edasi vaadata."

"Loodame, et valitsuse tasandil leitakse ka, et selline ettevõtmine nagu Tartu maraton ja tema tuules sündinud ürituste korraldamise jätkusuutlik tagamine on oluline ka Eesti spordikultuuri järjepidevusele. Meid vast väga kergekäeliselt allavoolu ei lasta."

Klubi Tartu Maraton asutati 1991. aastal, selle kroonijuveeliks olevat suusamaratoni peetakse aga juba 1960. aastast.