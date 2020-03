Venemaa kergejõustikuliit sai IAAF-ilt kopsaka rahatrahvi

Lisaks umbes 8,9 miljoni euro suurusele rahatrahvile lubab IAAF suvistel Tokyo olümpiamängudel vaid kümnel Vene kergejõustiklasel neutraalse lipu all võistelda. Juhul kui venelased vähemalt poolt trahvi1. juuliks ära ei maksa, ei saa ka enda puhtust tõestanud Venemaa sportlased neutraalsetena osaleda.

2015. aasta sügisel peatas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit dopinguskandaalide tõttu Venemaa alaliidu liikmelisuse ja sellest ajast alates pole venelased saanud enda riigi lipu all rahvusvahelistel võistlustel võistelda. Pärast seda on sellegipoolest aset leidnud juhtumeid, kus Venemaa treenerid või sportlased on taas dopinguga vahele jäänud.