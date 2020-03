Hispaania ja Saksamaa kõrgliigad jätkavad kinniste uste taga

Hispaania kõrgliiga otsustas teisipäeval, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peetakse järgmise kahe vooru mängud ilma pealtvaatajateta.

Suletud uste taga peetakse ka valitseva Hispaania meistri Barcelona Meistrite liiga kaheksandikfinaali korduskohtumine Napoliga, mis on kavas 18. märtsil.

Sarnaseid meetmeid rakendatakse ka mujal Euroopas. Otsusest pealtvaatajaid staadionitele mitte lubada teatas täna ka Dortmundi linnavõimud, mistõttu peetakse suurrivaalide Dortmundi Borussia ja Schalke omavaheline Saksamaa kõrgliiga põnevuskohtumine tühjal staadionil. Kahe klubi tulised lahingud toovad tavaliselt staadionile ligi 80 000 inimest.

Itaalias, kus koroonaviiruse levik on Euroopa riikidest kõige tõsisem, on spordisündmused, seal hulgas Itaalia jalgpalli kõrgliigamängud, sootuks tühistatud. Ainsateks eranditeks on rahvusvahelised kohtumised, näiteks jalgpalli eurosarjade matšid ja korvpalli Euroliiga mängud, mis peetakse ilma pealtvaatajateta.