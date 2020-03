Ka Prantsusmaa jalgpall kolib suletud uste taha

Pühapäeval keelati Prantsusmaal enam kui 1000 üritust, kus oli rahval võimalus koguneda. Seda kõike selleks, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Prantsusmaal on avastatud 1400 nakatumise juhtumist ning 30 inimest on hukkunud.

"See käsk tuleb otse valitsuselt, mis avaldati teisipäeval," seisis Prantsusmaa kõrgliiga avalduses.

Juba varasemalt on välja öeldud, et Meistrite liiga 1/16-finaali kohtumine Pariisi Saint-Germaini ja Dortmundi Borussia vahel peetakse suletud uste taga. Samuti peetakse pealtvaatajateta mänge Saksamaa ja Hispaania kõrgliigades. Itaalias, kus koroonaviiruse levik on Euroopa riikidest kõige tõsisem, on spordisündmused, seal hulgas Itaalia jalgpalli kõrgliigamängud, sootuks tühistatud.