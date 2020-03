Eesti iluvõimleja raskest kavast: vahepeal ei saa ise ka aru, mis toimub

Individuaalvõimlejana varem pikalt Eesti koondist esindanud Carmel Kallemaa võistleb teist hooaega Kanada rühmkava koondise eest, kes saavutas Tartus kolme rõnga ja kahe kurikapaari harjutuses kolmanda koha. Võitis Venemaa koondis, teine oli Usbekistan. See oli Tokyo olümpiapääsmest unistavale rühmale hooaja avastardiks.

"Kavad lähevad iga nädalaga keerulisemaks. Järjest lisatakse asju sisse, et saada veel ja veel kõrgemaid punkte", lausus Kallemaa ETV-le. "Kui võrrelda eelmise aasta kavaga, siis see, mida praegu teeme, on juba minu enda jaoks täielik tsirkus: kogu aeg lendab midagi, kurikas, rõngas, peab viskama kaks vahendit, püüdma kolm. Vahepeal ei saa ise ka aru, mis toimub."

Et keerukad kavad selgeks saada rõhutakse kaheksatunnistel treeningutel suurele korduste arvule. 22-aastase Kallemaaga kuuluvad Kanada rühmkava koondisse üsna kireva taustaga naised.

"Mu tiimikaaslased on kõik kanadalased, kuigi kaks neist on venelased, üks bulgaarlane, üks päris kanadalane ja siis mina - eestlane. Eks me harjutame nüüd edasi. Trennid on väga pikad - alustame 10-10.30 ja õhtul viie-kuueni läheb välja."

Pöördeid lisatakse aina juurde, et edestada kahe kuu pärast Pan-Ameerika meistrivõistlustel eekõige USA, Mehhiko ja Brasiilia koondist ning kvalifitseeruda Tokyo olümpiale.

"Eelmine aasta oli meil ainult kaks treenerit - mõlemad bulgaarlased," jätkas Kallemaa. "See aasta saime veel kaks treenerit juurde. Üks kohtunik, kes käib iga nädal saalis ja teine Kanada meistri treener. Tema käib ka paar korda nädalas. Nüüd saime ka uue saali. Meil on võimalik teha trenni 24/7, kui ikka välja ei tule."

Et koormused ja panused on Torontos treenival koondisel suured, siis pidid nii Kallemaa kui ka rühma teised naised hetkel loobuma õpingutest. "Kõikidel rühma liikmetel paluti selleks aastaks kool pooleli jätta. Kuna treeningud hakkavad hommikul vara pihta, siis lihtsalt ei ole võimalust koolis käia."

Kas kõva drill viib Tartust sirgunud iluvõimleja Kanada rühmaga olümpiale selgub 9. mail USA-s Utah's toimuvatel Pan-Ameerika meistrivõistlustel.