Kangert jätkas edukat nädalavahetust 9. kohaga, võit meeskonnakaaslasele

Esikoha pälvis 203-kilomeetrisel võistlusel Kangerti meeskonnakaaslane Simon Clarke ajaga 5:17.11. Sama ajaga jäi teiseks prantslane Warren Barguil (Team Arkea Samsic) ning kolmanda koha itaallane Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo; +0.02). Kangert kaotas võitjale 36 sekundiga.

"Käesoleva hooaja eel muutsin paljut," tunnistas Kangert intervjuus ERR-ile peale laupäeval pälvitud teist kohta ühepäevasõidul Faun-Ardeche Classic. "Uus treener – ma ei kogunud pelgalt kilomeetreid, vaid reaalselt treenisin. Lõhkusin talviste treeningute osas enda jaoks mitmed dogmad. Talv ei saa olla vaid madala pulsiga kilomeetrite kogumine. Viibisin terve talve Hispaanias Gironas, mis võimaldas kogu aeg rattaga sõita, erialast treeningut teha. Juba praegu tunnen, et see kõik on ära tasunud. Viimasel kümnel aastal olen endale pidevalt sisendanud, et kevadised võidusõidud pole minu jaoks. Kogusin vormi sõit-sõidult. Praegune olukord aga näitab, et ma alles hakkan ennast avastama."

8.-15. märtsini teeb Kangert kaasa WordTouri sarja kuuluval Pariis-Nice'i mitmepäevasõidul.