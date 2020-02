Ott Tänak ja Martin Järveoja said kätte Valgetähe III klassi teenetemärgid

President Kersti Kaljulaid tunnustas teenetemärgiga Eesti inimesi, kelle teod on muutnud Eestit paremaks või kasvatanud maailmakaardil suuremaks. President ütles, et tänamine on midagi, mida ei peaks kunagi homseks jätma.

Presidendi sõnul tundub tänamine ja kaasteeliste tunnustamine praegu tähtsam kui kunagi varem, sest igaüks, kes nina koduuksest välja pistab, et midagi avalikkusega jagada, riskib kriitikaga, mida ta pole ära teeninud.

"Ebakonstruktiivne kriitika võtab jalad alla ja liigub niimoodi sotsiaalmeediast läbi poliitika me kodudesse ja sealt laste kaudu kooligi. Oleme viimasel ajal lugenud palju sellest, et meie lapsed, kes on meie ühiskonna peegel, ei kõhkle koolis õpetajasse halvustavalt, solvavalt ja mõnitavalt suhtumast," rääkis president Kersti Kaljulaid.

Autoralli maailmameistritele Ott Tänakule ja Martin Järveojale andis president Kersti Kaljulaid Valgetähe III klassi teenetemärgi.

"Nagu president täna oma kõnes ütles, siis võib-olla me seda "aitäh" sõna ei kasuta oma igapäeva kõnelustes nii palju, kui me peaksime ja ma usun, et selline tunnustamine on eeskujuks ja president peabki eeskujuks olema ja meie peame oma järglastele olema eeskujuks," rääkis Ott Tänak.

Et autoralli maailmameister Ott Tänak on üks neist, kel on õnnestunud teha Eestit maailmas suuremaks, uuris ERR, kuidas jõuda maailma tippu. "Tuleb uskuda," naeris Tänak. "Loomulikult kõik on elus võimalik, kui sa endasse usud ja lihtsalt tuleb tööd teha."

Sporditegelastest said veel teenetemärgid:

Valgetähe III klass:

Ott Tänak – autosportlane

Martin Järveoja – autosportlane

Kristjan Port – ausa spordi edendaja, tervise- ja sporditeadlane, Tallinna Ülikooli professor

Valgetähe IV klass:

Paavo Kivine – spordiajakirjanik ja kirjastaja

Valgetähe V klass:

Juhan Anupõld – noorte spordi edendaja

Nikolai Järveoja – orienteerumisspordi edendaja

Merike Kull – liikumise harrastuse hoidja

Leon Reitsak – maadlustreener

Tarmo Tiisler – spordiajakirjanik

Jüri Voodla – rahvaspordi edendaja

Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks. Valgetähe teenetemärgil on seitse klassi.