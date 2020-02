Äge konkurents Eesti piljardikoondisse: Grabe kaotab kodus Rehepapile

Kaks aastat tagasi võitis Eesti piljardimeeskond Euroopa meistrivõistlustel pronksi ja head tulemust võib oodata ka tänavuselt koondiselt, sest on klassiga mängijaid ning on loodud ka pinget hoidev süsteem tiimi valikuks.

"EM-koondisse pääseb viis meest, kellest kolm on paigas: Denis Grabe, Mark Mägi, Rafig Adigazalov. Nemad on need mehed, kes eelmise aasta lõpus toimunud Eesti meistrivõistlustel kinnitasid kohad koondises," rääkis Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik intervjuus ERR-ile. "Kaks kohta mängitakse välja meistriliiga etappidel ja need nimed, kes mais sõidavad EM-ile Eestit esindama, selguvad aprilli alguseks."

Meistriliiga etappidega püüab koondise kohta 9-palli formaadi valitsev Eesti meister Mihkel Rehepapp, kes võitis just Tartus toimunud etapi. Finaalis alistas ta 7:4 suursoosiku Denis Grabe, kes jäi Rehepappile alla ka novembris Eesti meistrivõistlustel.

"Denis Grabe on ikkagi maailma absoluutne tipp, Euroopa edetabelis hetkel teisel kohal. Neli viimast rahvusvahelist suurturniiri on ta olnud pjedestaalil. Mihkel Rehepapile on ta nüüd kaks korda kaotanud ja seepärast on olukord omamoodi pentsik," jätkas Kuusik. "Hea on see, et nüüd saab näha, kuidas Mihkel Rehepapil rahvusvahelistel turniiridel hakkab minema, kui ta esimest aastat teeb koos Grabe ja noore Karl Gnadeberg kaasa Euro Touri karussellil."

Eesti Piljardiliit soovib tulevikus korraldada ka ise tiitlivõistlust ja nii minnakse tänavu EM-ile mitte ainult tulemust tegema, aga ka turniiri läbiviimise köögi poolt uudistama.

"Käivad vaikselt läbirääkimised, et paari aasta jooksul ka Eestisse saada suurem tiitlivõistlus ja kindlasti Tamperes toimuvad Euroopa meistrivõistlused on heaks võimaluseks vaadata seda köögi poolt ja soomlased kindlasti toetavad meid nõu ja jõuga, kuidas seda suurt turniiri teha," lisas Kuusik.

Piljardi Euroopa meistrid selguvad Tamperes maikuus.