Püramiidi meistriliiga teise etapi võitis Maksim Filatov

Esimesel etapil olid finaalis samad mehed, kuid siis pidi Filatov tunnistama Tsernuhha nappi 5:4 paremust. Kolmandad kohad saavutasid Andrei Sokolovile ja Kristjan Sihvonen.

"Tore on tõdeda, et püramiidi meistriliigas osalemisest on huvitatud aina rohkem piljardisportlasi. Samuti on hea meel selle üle, et esmakordselt esindab Eesti paremik Eestit Kremlin Cupi nimelisel turniiril septembrikuus ning lisaks käivad hetkel MM-i korraldajaga läbirääkimised, ühe Eesti püramiidimängija lähetamiseks püramiidi MM-ile, mis toimub aprillikuus Kasahstanis," sõnas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.