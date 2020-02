Grabe, Rehepapp ja Gnadeberg alustavad täna Euro-Touri esimest etappi

Grabe stardipositsioon Euroopa liiga hooaja alguseks on varasematest aastatest pisut teine. "Esimest korda maksab Eesti Piljardiliit kõik Grabe tiitlivõistlustega ja Euroopa liigaga seonduvad kulud," ütles alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.

"Lisaks on Grabe Euroopa edetabeli teisel real ning tulnud neljal viimasel rahvusvahelisel turniiril medalile. See on Eesti esinumbrile kindlasti varasemast parem start ning mees saab rohekm keskenduda heade tulemuste tegemisele," lisas Kuusik. "Samuti on äärmiselt hea meel selle üle, et alanud hooajal teevad Euroopa liigas kaasa lisaks Grabele ka valitsev piljardi 9-palli Eesti meister Mihkel Rehepapp ning valitsev juunioride Eesti meister Karl Gnadeberg."

Turniirimängudega tehakse algust neljapäeva hommikul ning finaalmäng peetakse laupäeva õhtul.