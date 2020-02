Jäätma võitis jaanuaris Nimes'i MK-etapi ja tõusis ainuüksi selle võiduga sarja liidriks. See tagas talle koha maailma 16 parima laskja seas, kes said kutse sarja finaalturniirile Las Vegases. Las Vegase kvalifikatsiooniturniiril lisati Jäätmale eelringis saadud 14. koha eest täiendavad 90 punkti, mis langetasid ta kokkuvõttes teisele kohale ja tagasid ühtlasi finaalturniiri teise asetuse.

Duell-laskmine toimub kolme noolega ning lastakse viis seeriat ehk kokku 15 noolt. Maksimaalne tulemus, mis duellis võimalik lasta, on 150 punkti. Selleks, et pääseda kullamatši, tuli eelnevalt võita kolm duelli. Jäätma esimeseks vastaseks oli hollandlanna Sanne de Laat, kelle eestlanna alistas tulemusega 146:145. Veerandfinaalis tuli vastaseks USA-d esindav Linda Ochoa-Anderson ning Jäätma edu jätkus duellivõiduga 145:143.

Duell poolfinaalis oli eelolevatest tunduvalt kõrgematasemelisem. 148:147 võitnud Jäätmal jäi maksimaalsest punktisummast puudu kaks silma ning nõnda pääses ta MK-sarja üldarvestuse kullamatši, kus tuli vastamisi minna maailma edetabelis kolmandal kohal oleva ameeriklanna Paige Pierce'iga. Selle duelli kaotas Jäätma 141:146.

Esimest korda on Eesti vibulaskja võitnud kogu sarja koondtulemusena hõbemedali. Jäätma on oma esimest aastat täiskasvanute seas alustanud üliedukalt, ükski teine Eesti vibulaskja pole varem võitnud MK-etappi ning saavutanud üldarvestuses nii kõrget kohta.

"Kuni finaalini läks kõik väga hästi," kommenteeris treener Maarika Jäätma. "Vahepealsel kahetunnisel pausil tekkis juba uni ja väsimus. Duellid toimusid Las Vegases hilisõhtul (Eesti aja järgi kell 6.30 hommikul) ning eelnevatel päevadel me sel ajal juba magasime. Eks see natukene mõjutas laskmist, kuid üldjoontes läks kõik väga hästi. Olen Liselli üle väga uhke!"

Jäätma hõbemedali varju jääb teine tugev saavutus, sportvibulaskja Reena Pärnat, kes eelmisel sisehooajal jäi napilt finaalturniiri kohalt välja, pääses sel hooajal MK-sarja finaalturniirile võistles end samuti MK-sarja kokkuvõttes kõrgele üheksandale kohale.

Vibuspordi siselaskmise MK-sari koosneb kuuest osavõistlusest, sarja üldarvestusse minevate punktide osakaal on erinev. Sarjas saavad osaleda ainult sportvibu ja plokkvibu mees- ja naissportlased. Sise-MK-sari koosneb kuuest erinevast etapist, mis toimusid Luksemburgis, Macaus, Roomas, Sydneys, Nimes'is ja viimane Las Vegases.

Eelmainitud neli esimest etappi annavad esikoha võitjale 250 punkti ning kaks viimast 1000 punkti. Esimesel neljal etapil saavad etapipunkte ainult kuni 16 esimest kohta, kahel suurimal ja viimastel etappidel kuni 64 laskurit.