Üle-eelmise nädala lõpus jõudis Lisell Jäätma aga oma sportlaskarjääri senise suurima kordaminekuni. Neiu unistuseks on olnud maailma karika etapi võitmine. Prantsusmaal Nimes'is sai unistusest reaalsus, kui Jäätma jäi plokkvibu sise-MK-etapil alistamatuks.

Finaalis võitis eestlanna tulemusega 145:143 taanlannat Tanja Jensenit, kes omas etapil teist asetust.

"See on minu jaoks kõige suurem saavutus, seda ei saa võrrelda teiste võistlustega," rääkis Jäätma intervjuus ERR-ile. Kas isegi suurem saavutus, kui universiaadilt koju toodud kuldmedal? "Jah, kindlasti, sest see tuli individuaalselt ja individuaalselt on alati raskem. Kõik naised olid väga tugevad. Teises duellis oli mul juba vastas maailmarekordi omanik, kolmandas maailma edetabeli esimene laskur ja finaalis Tanja. Kõik olid väga tugevad."

Kuidas sise-MK-etapivõit tuli? "Ma ei oskagi täpselt öelda. Ma suutsin ise hästi rahulik olla. Ma ei mõelnud ette ja mul ei olnud mitte midagi kaotada. Ma ei olnud väga närvis ja ma lasin hästi enesekindlalt. Ma ei oleks oodanud, et see nii ruttu tuleb," jätkas Jäätma. "Ma arvan, et sellepärast mul läkski nii hästi, et mul ei olnud mingeid ootuseid ja ma tahtsin lihtsalt hästi lasta. Ma ei oleks uskunud, et nii hästi võib minna."

Jäätma usub, et vibuspordis on Eestis treenides tippu jõudmine täiesti võimalik. Neiu harjutab Türil, kus tema perekonna, sealhulgas mõlema vanema kaasabil, toimib kohalik vibuspordiklubi. Ema Maarika ja isa Erki toetust peab neiu edasipürgimisel väga tähtsaks.

"Nad on asja juures sees," ütles Jäätma. "Ei ole nii, et vanemaid ei huvita. Nad toetavad palju ja teavad, mis meile sobib ja millised me oleme." Prantsusmaalgi oli Liselliga ema kaasas. Kas ja kui palju ta tütart juhendas? "Tegelikult treener võib sinuga rääkida, aga sina ei või vastu rääkida. Seal ema ei pidanud minuga väga palju rääkima, ta lihtsalt rahustas. Ta ei õpetanud, sest kõik on teada, mida teha tuleb, tuli vaid rahulikuks jääda."

Lisell on võitnud plokkvibus rahvusvahelisi võistlusi ka juuniorite klassis. Kas need kogemused tulid sise-MK-etappi võites kasuks? "Jah, ma olin enne juba lasknud nii palju finaale kaamerate ees ja ma teadsin täpselt, mis mind ees ootab. Kuna ma olin nii palju sellises olukorras olnud, siis ma ei läinud endast välja," lisas Jäätma.

Nagu võib arvata, on vibulaskmine sise- ja välistingimustes üksjagu erinev. Tuulefaktorit sees ei ole, samas tähendab see, et eksimisruumi on vähem. Mõistagi harjutavad sportlased mõlemat sorti tingimuste tarvis.

"Meie klubis on väga head tingimused. Sees lastakse 18 meetrit ja meil on kõik olemas. Võib juba hommikul minna ja kuueni lasta," ütles Jäätma.

Vibuspordis võisteldakse neljas peamises vibuklassis. Jäätma edu on tulnud plokkvibuga, kuid olümpiakavva kuulub klassidest ainsana sportvibu. Millised on vahendite erinevused ja kuidas ikkagi olümpiaunistust täita?

"Sportvibu meenutab rohkem pikkvibu ehk puidust vibu. Plokkvibu on uuem tehnoloogia. Seal on plokid, mille peal on nöörid ja ta on hästi tehniline. Seal on optilised suurendused ja rohkem tehnilisi asju. Hetkel küll ei ole plaan sportvibu hakata laskma, sest mingi lootus on, et plokkvibu võib olümpiakavva tulla. Kõigepealt tahaks plokkvibuga kõik eesmärgid ära täita ja siis alles vaadata edasi," teadis Jäätma.

MK-sarja liidrina sõidab Jäätma järgmise nädala teisipäeval Las Vegasesse, kus peetakse maailma karika sarja finaal. Sinna tagasid edetabeli põhjal koha vaid 16 oma ala tipptegijat. Välihooaeg algab aprillis.