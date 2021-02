Jäätma MK-etapist: ajakirjanikud panid kohapeal päris suured pinged peale

Kui eelmisel aastal täitis Jäätma oma unistuse, jõudes esimest korda MK-sarjas Prantsusmaal finaali, siis oleks võinud arvata, et sel aastal oli ta samal võistlusel tiitlikaitsjana juba nagu vana kala.

"Tegelikult ma ei olnud väga enesekindel, kuna mulle pandi juba kohapeal päris suur pinge peale, sest ajakirjanikud küsisid, kas ma võidan ka see aasta ja kuna võistluspaus oli nii suur, siis käed ikka värisesid päris palju," tunnistas Jäätma intervjuus ERR-ile.

Finaalis kohtus Jäätma kaasmaalase Meeri-Marita Paasiga, mis tähendab, et võistelda tuli sõbra ja trennikaaslasega.

"Arvan, et emotsionaalselt oli parem, kuna treenerid ei võinud selja taha tulla, siis saime omavahel rääkida ja pingeid maandada, aga samas teadsime mõlemad, et sellest ilmselt ei tule väga kerge matš," jätkas Jäätma.

Võit tuli, kuid kui eelmisel aastal pääses Jäätma võistlema ka MK-finaaletapile, kus jäi teiseks, siis tänavune sise-MK-sari on koroona tõttu pea peale pööratud, paljud võistlused peetakse online'is, osad jäetakse ära. See segab keskendumist.

"Jaa, kindlasti häirib, sest sa näed trennis palju vaeva ja siis samas sa ei saa võistelda;" ütles Jäätma. "Ja kui sa võistlema lähed, siis on jälle närvid."

Sellegipoolest loodab Jäätma suvel teha hea hooaja. "Sisehooaeg on väga hästi läinud juba kaks hooaega järjest. Eelmine välihooaeg läks mul väga hästi, aga siis ei saanud võistelda kuskil, nii et nüüd ma loodan, et see välihooaeg läheb ka hästi ning EM ja MM on tulekul, nii et seal võiks minna hästi," lisas Jäätma.

EM peetakse mai ja MM septembri lõpus.