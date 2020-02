Möödunud novembris ja jaanuaris sai Soomer osaleda kolmel testil Hispaanias, sügisel Cartagenas ja nüüd Jerezis. Viimasel rajal toimub märtsi lõpus ka sarja kolmas etapp.

Novembris tutvus Soomer esmakordselt enda jaoks uue, Yamaha mootorrattaga ning ka Kallio Racing meeskonnaga. "Meeskonda sulandumine läks suhteliselt lihtsalt, kuna enamus inimesi on varasemast tuttavad," ütles Soomer.

"Mootorrattaga pidin natuke rohkem harjuma. Erinevus Hondaga on suur ja ka sõitma peab teistmoodi," lisas võidusõitja. Huvitaval kombel ei tulenenudki suurim erinevus tema jaoks niivõrd mootorist, vaid pigem raamist ja kogu alusvankrist. "Yamaha on palju jäigem ja selle tugevad kohad pigem pidurdustel ja väljumistel, samas kui Honda trumpäss oli kurvi keskosa kiirus."

Peale esimesi teste oldi ringiajaga üsna oluliselt kiiremad Honda parimast ringiajast, aga päris rahul Soomer tundega ei olnud.

Viimases testis Jerezis jaanuari lõpus sai Soomeri meeskond esimest korda testida uut 2020 mootorratast ja uusi rehve. Mootorrattal on reeglimuudatuste tõttu muutunud teatud osad mootoris ning mootori juhtimine ja elektroonika. Mootori ja selle juhtimise muudatustega oli meeskond väga hästi hakkama saanud ja sellega meil suuri probleeme ei olnud. Mootor tundus ehk isegi lihtsamini kasutatav kui eelmine aasta.

Alates sellest aastast on ka Supersport klassis eelmise aasta profiilrehvide asemel kasutusel slikid. "Testi ajal olid kolmest päevast kaks ja pool märjad ehk slikkide testimisest palju välja ei tulnud, aga nii palju kui sõitsin, tundusid need mulle hästi sobivat," rääkis Soomer. "Tipp-pidamine on ehk natuke halvem, kuid need on stabiilsemad ja kuluvad samuti ühtlasemalt." Ta lisas, et kindlasti läheb parema tunnetuse saamiseks vaja märksa rohkem ringe, aga esimesed muljed olid head.

"Üldiselt olen ettevalmistusega väga rahul," tegi Soomer kokkuvõtte. "Võrreldes eelmise aastaga olen ma enne Austraaliat seitse päeva rohkem mootorratta seljas olnud ja hooajaks väga valmis. Liiga elevile ma ennast ei aja ja Austraalias näeme, kus me teistega võrreldes oleme, aga vähemalt lennata saame rahuliku südamega."

Supersport klassi motoringraja maailmameistrivõistlused algavad 28. veebruaril Austraalias Phillip Islandil. 13-etapiline sari lõpeb 11. oktoobril Argentiinas.