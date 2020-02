Astana eitab oma ratturite kokkupuuteid kuulsa dopinguarstiga

Jalgrattaspordi antidopingu sihtasutuse (CADF) aruandes, mis lekkis Taani meediasse, oli kirjas, et Fuglsang kasutas eelmisel hooajal treenides Ferrari abi. Kasahstani meeskond lükkab sellised väited ümber. Astana üks esirattureid võitis seejuures mullu Dauphine velotuuri ja Liege-Bastogne-Liege ühepäevasõidu.

Astana meeskonda juhib Aleksandre Vinokourov, kes on üks tuntuim endine rattur, kes Ferrari abi on kasutanud ja kes sai veredopingu kasutamise eest 2007. aastal võistluskeelu. Peale Fuglsangi süüdistamist astus Vinokourov taanlase kaitseks välja ja kinnitas, et meeskond ei tee "kahtlaste arstidega" koostööd ning Astana on pühendunud dopinguvastasesse võitlusesse.

"Astana nõuab, et tema sõitjad täidaksid pidevalt antidopingult tulevaid kohustusi. Seejuures on neil keelatud koostööd teha ka keelu pälvinud arstidega," seisis Astana avalduses. "Ratturitel pole volitusi konsulteerida meeskonnaväliste isikutega või nende plaane järgida."

Taani meedias lekkinud aruande järgi nähti 2012. aastal eluaegse keelu saanud Ferrarit veel Astana meeskonna juures tegutsemas mullu Kataloonia velotuuri ajal.

"Meeskond teeb koostööd CADF-iga ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liiduga (UCI), et tõde välja selgitada," lisas Astana. "Praegu ei ole ühegi ratturi suhtes menetlusi alustatud. Me usume, et kui CADF-il oleks piisavalt tõendeid, siis oleks distsiplinaarmenetlus juba algatatud."

66-aastane Ferrari eitas samuti kokkupuutumist Astana meeskonnaga ja lisas, et ta pole 1994. aastast rattavõistlustel käinud. "Taas olen ma sattunud meedias levivate valede ohvriks," kirjutas ta. "Mul ei ole Astana ratturitega kontakti olnud rohkem kui kümme aastat."