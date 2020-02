Van der Poel kolmandast cyclo-crossi MM-tiitlist: tegin perfektse sõidu

Vad der Poeli edu oli avaringi lõpuks juba 15 sekundit ning iga järgneva ringiga vahe muudkui kasvas. Finišis edestas ta Pidcocki ligi pooleteise minutiga ja Aertsi 1.45-ga, vahendab Spordipartner.ee.

"Tegin perfektse sõidu," lausus van der Poel peale finišit. "Tundsin end väga tugevana ja kui mul õnnestus avaringil eest ära sõita, siis see andis mulle tiivad. Eesmärk oligi kohe alguses üksinda edu kasvatada, sest tegemist on väga raske rajaga. See oli mu elu üks raskemaid sõite. Eriti viimastel ringidel oli sildadest väga raske üles saada. Samas oli tegemist ausa sõiduga - tugevamad ratturid lõpetasid eespool," rääkis van der Poel.

See oli ka 2015. aastal kulla võitnud van der Poelile kolmandaks MM-tiitliks. Huvitava faktina võib välja tuua asjaolu, et esikümnes lõpetas koguni kuus belglast. Kolmekordne maailmameister Wout van Aert oli neljas. Öösel sadanud vihm muutis raja poriseks, võidusõidu ajal sadu katkes. "Kui vihm järgi jäi, oli isegi raskem sõita, sest pori kippus kuivama ja sellest oli keerulisem läbi sõita," ütles van der Poel.

Kuni 23-aastaste naiste arvestuses oli parim prantslanna Marion Norbert Riberolle, Kätlin Kukk sai 28. koha.

Meesjuunioritest saavutas esikoha Thibau Nys, Belgiale tuli koguni kolmikvõit.