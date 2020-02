Porzingise kaksikduubel Doncicita Dallast kaotusest ei päästnud

Dallas võitis kohtumise avaveerandi napi ühe punktiga, aga poolajaks jäid võõrustajad kolmepunktilisse kaotusseisu. Meeskonnale sai saatuslikuks eriti nõrk kolmas veerand, mille järel Memphis haaras koguni 22-punktilise eduseisu. Mavericks suutis küll viimase veerandi kaheksa punktiga võitu, kuid sellest enam külaliste võidu vääramiseks ei piisanud.

Endiselt vigastatud sloveeni Luka Doncicita mänginud Dallase parimaks kerkis kaksikduubliga hakkama saanud lätlane Kristaps Porzingis, kes viskas 32 punkti ja tõi 12 lauapalli. Meeskonna teise parimana loopis Jalen Brunson 20 silma, võitjate resultatiivseim oli Ja Morant 21 punktiga.

Utah Jazzi ja Denver Nuggetsi omavahelises kohtumises sai serblane Nikola Jokic hakkama võimsa kolmikduubliga, visates Nuggetsi 98:95 võidumängus 30 punkti ning saades kirja 21 lauapalli ja kümme korvisöötu.

Liigatabelis jätkab Denver läänekonverentsis kolmandal kohal, Utah on kuues. Dallas hoiab seitsmendat kohta, Memphis on üheksas. Konverentsi liidripositsioonil on jätkuvalt Los Angeles Lakers, idakonverentsis juhib Milwaukee Bucks.

Teised tulemused:

LA Lakers – San Antonio 129:102

Detroit – Phoenix 116:108

Brooklyn – Golden State 116:100

Toronto – Indiana 119:118

Minnesota – Atlanta 120:127

Oklahoma City – Cleveland 109:103

LA Clippers – Miami 128:111