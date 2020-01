Kiibus neljakordsest hüppest: äkki järgmisel suvel on aega sellele keskenduda

Kiibuse praegust harjutamist on seganud EM-il saadud väike trauma. "Lohakusvea tõttu väänasin jala välja. Seda pole mul varem ette tulnud, aga ju siis ei kontrollinud liigutusi piisavalt," lausus ta intervjuus ETV saatele "Terevisioon".

Lisaks täiskasvanute MM-ile peetakse sel talvel ka juunioride maailmameistrivõistlused, kuhu Kiibus ilmselt ei jõua.

"Eesti noortemeistrivõistlused on juba ukse ees järgmine nädalavahetus, aga ma pole saanud vigastuse tõttu trennis käia. Ilmselt juunioride MM jääb vahele," lausus ta. "Aga kuna MM Montrealis on kindlasti väga oluline, siis selleks keskendumine võtab ka väga palju aega."

Oma täpsemat eesmärki pole Kiibus treener Anna Levandiga veel sõnastanud. Kuid kindlasti paremini kui eelmisel korral. "Kui eelmine aasta oli MM-il 22. ja teadsin, et juba siis oleks saanud paremini, siis see aasta kindlasti veel kõrgem koht," jätkas ta.

Edaspidi kavatseb Kiibus tähelepanu pöörata ka neljakordse hüppe sooritamisele. "Ma loodan, et on realistlik. Sellega ikka läheb vist aega. Äkki järgmine suvi on aega, et selle peale keskenduda. Kui keha ja kõik lubab. Et ei tekita endale vigastusi."

Praegu ta seda elementi katsetada ei taha. "Võistluste vahel ma ei taha sellega riskida, et ma ennast vigastan. See ei ole olnud prioriteediks. Prioriteediks on sõita enda asja puhtalt."