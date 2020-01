Mihkel Kirves hakkab mängima Tšehhi kõrgliigas

Esialgu on eestlasel uues klubis küll kahenädalane katseaeg, kuid kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jääb Kirves tiimi hooaja lõpuni, kirjutab Korvpall24.ee. Brno tiimi tänavune hooaeg on seni kulgenud väga keeruliselt, kui kolm võitu ja 18 kaotust teeninud meeskond on hetkel 12 tiimi hulgas viimasel kohal.

"Mul oli [Levice] treeneriga palju jutuajamisi, milles ta peamiselt tõi välja, et kasutab mind vastavalt sellele, millise võistkonnaga mäng on. Nende tiimide vastu, kus olid liikuvamad number neljad, kasutas rohkem. Need olid treeneri otsused ning ei õnnestunud tema usaldust võita. Mänguaeg jäi liiga väikseks, mistõttu tegingi otsuse klubist lahkuda," sõnas Kirves ise.