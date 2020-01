Zaitsev: OM-võimalus avaneb kord nelja aasta jooksul, on vaja maksimum anda

Eelmise aasta Eesti edukaim ujuja Daniel Zaitsev on alustanud ettevalmistust olümpiahooajaks. Tokyo olümpianormide täitmiseks on ujujatel aega kuni juuni lõpuni.

Detsembrikuus lühiraja EM-il 50 m liblikujumises neljanda koha saanud Daniel Zaitsev valiti ujumisliidu poolt aasta parimaks, ühtlasi oli ta ka ERR Spordi detsembrikuu parim sportlane. Pärast lühikest pühadepuhkust on ta koos teiste Garandi klubi ujujatega juba jõudsalt nii basseinis kui jõusaalis rassinud, sest ees ootab suvine EM ja lootus püsib ka olümpianormi püüda.

"Nüüd olemegi tasapisi rahulikumalt alustanud ja ujunud rohkem mahtu. Juba hakkame vaikselt tegema põhiharjutusi," sõnas Zaitsev ERR-ile.

Ees ootavad kolm pikka laagrit välismaal - Tenerifel, Slovakkias ja Itaalias - ning üks lühem Riias, kuhu sõidetakse juba järgmisel nädalal. Välislaagrid aitavad kosutada nii keha kui vaimu.

"Kõige tähtsam eelis on see, et saame ujuda soojemates maades värske õhu käes," sõnas Zaitsev. "See on väga hea tervisele, sealt tuleb üks D-vitamiini suts ja on üleüldse hea uues olukorras olla."

Euroopa meistrivõistlused seisavad ees mais Budapestis. Seal loodab Zaitsev ikka ka olümpianormi ära ujuda. "Muidugi lähen veel suurema huviga kui tavaliselt. Nagu eelminegi aasta, loodan parandada oma isiklikke tulemusi ja seekord nii palju, et murran ka olümpia A-normi ära. See võimalus antakse üks kord nelja aasta jooksul, on vaja anda endast maksimum."

Olümpianormi püüab Zaitsev 100 m liblikujumises, sest liblika sprindidistantsi olümpial pole.