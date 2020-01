Nõmmela sihib Pariis-Roubaix'd, kuhu pääseb õnnestumise korral sõitma

Kui mullune hooaeg kulus Nõmmelal kõrgemal tasemel sõitudega kohanemiseks, siis eelolev hooaeg võiks pakkuda juba pjedestaalikohti. Võistlemist peaks Nõmmela alustama veebruari esimesel nädalal. Hetkel on Nõmmela Hispaanias Calpes Wallonie Bruxelles meeskonnaga viimases hooajaeelses treeninglaagris.

"Sooviksin hooaega alustada Saudi Araabia velotuuril," vahendab BalticChainCycling 25-aastase profi sõnu. "Täit selgust veel pole. Konkreetsed jutuajamised võistlusgraafiku osas seisavad spordidirektoritega ees lähipäevil."

Saudi Araabia velotuur on UCI kalendris tagasi esmakordselt peale 18-aastast vaheaega. Korraldamise on võtnud enda kätte ASO, Saudi Araabia pealinna Riyadhi ümbruses tiirutatakse 4.-8. veebruarini. See tähendab, et Tour de France'i korraldajal ASO-l on nüüd Araabia poolsaarel veebruaris kaks tasemel sõitu järjest. 11.-16. veebruarini viiakse sealmail läbi ka Omaani velotuur. Nõmmela tahaks Omaanis samuti startida, meeskonnal on kutse olemas.

Wallonie Bruxelles meeskonda kuulub tänavu 20 ratturit, neli rohkem kui mullu. Kõige kõvemaks nimeks on vast 34-aastane belglane Jelle Vanendert, kes kuulus 11 hooaega järjest Belgia tipptiimi Lotto-Soudal ridadesse. Vanendert on võitnud etapi Tour de France'il (2011) ja olnud kahel korral teine nimekal ühepäevasõidul Amstel Gold Race (2012, 2014).

Kui hooaja algus õnnestub, võib juhtuda, et Nõmmela pääseb aprilli keskel peale ka kuulsale Pariis-Roubaix klassikule. See oleks kevadhooajale justkui kirss tordil.