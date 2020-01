"Spordipühapäev" räägib vallandatud Urmas Taliga ja uurib dopinguteemat tõstmises

31. detsembril teatas Saaremaa Võrkpalliklubi, et on lõpetanud koostöö meeskonda kaks ja pool aastat peatreenerina juhtinud Urmas Taliga. Pärast seda on meedias teema palju arutatud. "Spordipühapäeval" avanes võimalus olukorrast Urmas Tali endaga vestelda.