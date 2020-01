Žalgiris võttis Euroliigas teise järjestikuse võidu

Leedu esiklubi oli koduväljakul 73:68 üle Euroliiga tugevamate sekka kuuluvast Tel Avivi Maccabist. Hea mängu tegi 23 punkti visanud Lukas Lekavicius, Arturas Milaknise, Zach Leday ja Edgaras Ulanovase arvele jäi kümme silma.

Žalgirisel on tabelis viis võitu ja 12 kaotust, millega asutakse eelviimasel ehk 17. kohal. Teise järjestikuse kaotuse saanud Iisraeli meeskonna saldoks on 11-6 ja see asetab nad viiendale kohale.

Samal ajal toimunud kohtumises alistas Crvena zvezda Müncheni Bayerni suurelt 93:63, Fenerbahce lõpetas neli mängu kestnud nukra seeria 96:87 võõrsilvõiduga Olympiakose üle.