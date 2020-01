Laak elust Itaalias: kohalikus keeles tööfraasid hakkavad juba külge jääma

Eesti koondise 21-aastane diagonaalründaja Kertu Laak teenib sügisest profileiba Põhja-Itaalias. Ta võistleb Torinost 15 kilomeetri kaugusel asuva väikelinna Chieri klubi eest. 36 000 elanikuga Chieris on hulga vaatamisväärseid kirikuid ja losse, klassikalist Itaalia toitu pakkuvaid restorane ja kohvikuid ning linna ümbritsevad veine tootvad viinamarjaistandused. Chieri tiim, kuhu kuuluvad kõik palka saavad profid, mängib teist hooaega naiste võrkpallis maailma tugevamaks peetavas Itaalia kõrgliigas.

"See millised fännid on meie klubil on mind väga üllatanud. Meil on nii valjuhäälsed ja nii noored ja meil on ka ultrafänne hästi palju, kes tulevad ka võõrsil mängudele meid toetame. Ma võib-olla sellises väikses klubis nii palju ei osanud oodata sellist fännibaasi," rääkis Laak intervjuus ERR-ile. "Aga selles mõttes vastab ootustele, et võrkpall on seal populaarne, sellest räägitakse palju. Sellises väikses linnas, kus ma seal elan, siis poes ikka tuntakse ja kui on võit, siis öeldakse - tublid ja kui on kaotus, - no pange järgmine mäng ikka natuke kõvemini."

Kui liigas üheksandal kohal oleva Laagi koduklubi saal mahutab 1500 fänni, siis liiga tippudel on 5000 pealtvaatajaga saalid ja on ka põhjust, sest ülikõva tasemega Itaalia liigat juhib valitsev klubide maailmameister Imoco (Imoco Volley Conegliano) ja Euroopa Meistrite liiga võitja Novara on kolmandal kohal 14 tiimi seas.

"Meil on kõige väiksem saal vist kõigist nendest võistkondadest. Kuna uus nõue tuli, et 1500 kohta peab olema, siis pidime 500 kohta juurde ehitama selleks hooajaks, aga saal on ikka pigem täis kõik mängud," jätkas Laak.

Lisaks Laagile on Chieri klubis võõrleegionäre veel USA-st, Puerto Ricost, Belgiast ja Hollandist - kokku kuus välismängijat. Treeneritetiim eesotsas peatreener Giulio Cesare Bregoli'ga on itaallased.

"Trennides peamiselt seletatakse asju inglise keeles. Kõik treenerid räägivad normaalselt inglise keelt, et saab kõigest aru. Samas, sellised tööfraasid itaalia keeles hakkavad ka juba külge jääma. Treener on väga valjuhäälne ja sealt tuleb neid fraase päris palju, mis ikkagi lõpuks meelde jäävad," lisas Laak.

Detsembris valiti Laak kolmandat aastat järjest Eesti parimaks naisvõrkpalluriks ja kevadel ootab tema suurt panust taas rahvuskoondis.