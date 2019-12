Moskva CSKA sai kolmanda järjestikuse võidu, Madridi Real jätkab liidrina

CSKA võitis avaveerandi kuue punktiga, kuid poolajapausile mindi külaliste seitsmepunktilises eduseisus 39:32. Kolmas veerandaeg kulges võrdlemisi punkt-punkti heitlusena, vahepeal sai küll CSKA viie punktiga ette, kuid viimast veerandit alustati siiski Milano klubi kahepunktilises paremuses 61:59.

Milano juhtis viimasel veerandil veel 65:62, aga siis tegi CSKA 12:0 spurdi, minnes ise 74:65 juhtima ja enam edu käest ei antud.

Üleplatsimees oli CKSA ridades 28 punkti visanud Daniel Hackett, Mike James lisas 17 punkti ja andis 11 korvisöötu ning Johannes Voigtmann tõi 14 punkti ja võttis kaheksa lauapalli

Milano parimatena viskasid nii Arturas Gudaitis kui Sergio Rodriguez 13 punkti.

Tabeliliider Madridi Real sai võõrsil 87:75 jagu Ateena Panathinaikosest. Üleplatsimees oli Reali eest 22 punkti visanud Anthony Randolph.

Liigatabelis teisel real paiknev Istanbuli Anadolu Efes sai 13. võidu, alistades kodusaalis 99:79 Tel Avivi Maccabi. Võitjatele tõi Vasilije Micic 23 punkti, Rodrigue Beaubois lisas 22 punkti.

Nii Realil kui Anadolu Efesil on kirjas 13 võitu ja kolm kaotust, parem korvide suhe annab esikoha Realile. Kolmandal kohal on praegu 12 võidu ja kolme kaotusega FC Barcelona, neljas on 11 võidu ja viie kaotusega Maccabi ja viies sama saldo juures CSKA.

Tulemused:

Moskva CSKA – Milano Olimpia 78:75

Anadolu Efes – Tel Avivi Macabi 99:79

Berliini Alba – Baskonia 81:57

Panathinaikos – Madridi Real 75:87

Lyon-Villeurbanne – Moskva Himki 92:88