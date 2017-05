Seitse korda järjest kaotanud Nadal sai viimaks taas Djokovicist jagu

Esimeses setis murdis ta kohe kahel korral vastase pallingu ja pääses juhtima 4:0, misjärel vormistas setivõidu 6:2. Teises setis pääses Nadal taas murdega ette, aga kaotas neljandas geimis ka oma pallingu. Viiendas võitis ta selle aga tagasi ja võitis lõpus kolmandalt matšpallilt 6:4.

Nadal ja Djokovic on nüüd karjääri jooksul kohtunud 49 korda ja seis on serblase kasuks 26:23. Enne tänast kaotust oli serblane võitnud aga seitse matši järjest.

Finaalis kohtub karjääri 30. Mastersi võitu jahtiv Nadal kas austerlase Dominic Thiemi või uruguailase Pablo Cuevasega. Edu korral jõuab ta Mastersi turniirivõitude arvult võrdsele pulgale just Djokoviciga, kes on hetkel vastava rekordi ainuomanik.