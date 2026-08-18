Tõugjas lõpetas mängupausi, aga Halmstad kaotas taas

Tõugjas vigastas juuli keskpaigas just Häckeni vastu hüppeliigest, mistõttu vahetati ta 0:2 kaotusmängus teisel poolajal välja. Ta jättis sellele järgnenud kohtumise vahele ning oli järgmised kaks kohtumist pingil, kuni nüüd kuulus ta uuesti Halmstadi algkoosseisu, vahendab Soccernet.ee.

Kohtumise ainus värav sündis esimese poolaja lõpus, kui Gabriel Wallentin eksis oma väljakupoolel sööduga ning Julius Lindberg lahendas vasturünnaku karistusala tagant meisterlikult väravaks. Tõugjas vahetati mängust välja 87. minutil.

Halmstad jätkab Rootsi kõrgliigas viimasel kohal. Eestlase koduklubi on tänavu võitnud 17 kohtumisest vaid ühe ning saanud lisaks neli viigipunkti, lähim konkurent Orgryte on kuue ning Matvei Igoneni tööandja Degerfors üheksa punkti kaugusel.