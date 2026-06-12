Eesti purjetajad kindlustasid koha SSL Gold Cupi finaalvõistlusele Rio de Janeiros

Eesti alustas kvalifikatsiooniturniiri võidukalt, alistades avasõidus Austria. Teisel võistluspäeval saadi veel üks sõiduvõit ja teine koht, mis tõstsid eestlased alagrupi liidriks. Järgmised kaks võistluspäeva möödusid aga ilma võistlussõitudeta, sest tuuleolud Neuchateli järvel osutusid liiga ebastabiilseks ning korraldajad olid sunnitud võistluse tühistama.

Kolme peetud sõidu järel juhtis Eesti D-alagruppi 8 punktiga, edestades Austriat 6 ja Sloveeniat 4 punktiga, kuulus seega alagrupi võit ja finaalikoht Eestile.

Eesti koondise kapten Karl-Hannes Tagu tunnistas pärast kvalifikatsiooniturniiri lõppu, et kergendus oli suur.

"See on suur kergendus. Pärast kahte päeva ootamist on väga hea meel edasi pääseda. Täna oli väga keeruline päev, sest tuult praktiliselt ei olnud ning ootasime viimase võimaliku hetkeni, kuni kell neli võistlemine lõplikult tühistati," ütles Tagu.

Tema sõnul näitas meeskond tugevates tuuleoludes head kiirust ning võistlus andis enesekindlust enne järgmisi väljakutseid.

"Teine võistluspäev oli väga nauditav. Tuult oli palju ja tundsime, et oleme nendes tingimustes kiired. Samas oleksin eelistanud rohkem purjetada kui kaks päeva tuult oodata. Nüüd lähevad kõik tagasi oma tavapäraste võistlusprojektide juurde ning proovime sügisel taas meeskonnana kokku tulla. Suve jooksul on kõigil väga tihe võistluskalender," sõnas ta.

Eesti meeskonda kuulusid kapten Karl-Hannes Tagu, Mati Sepp, Maris Seersant, Karl Kolk, Janno Hool, Jasper Rufus Rytövaara, Kevin-Melvin Aasav ja Taavi-Valter Taveter.

SSL Gold Cup on rahvuskoondiste võistlussari, kus osaleb kokku 66 riiki. Euroopa kvalifikatsiooniturniirid selgitavad välja finaalvõistlusele pääsejad. Šveitsis tagasid finaalikoha Eesti ja Leedu koondised.

SSL Gold Cupi finaalvõistlus peetakse detsembris 2026 Brasiilias Rio de Janeiros, kus selgub maailma tugevaim purjetamisriik