X!

Eesti purjetajad kindlustasid koha SSL Gold Cupi finaalvõistlusele Rio de Janeiros

Purjetamine
2026 SSL Gold Cup Eesti purjetajad
2026 SSL Gold Cup Eesti purjetajad Autor/allikas: 2026 SSL Gold Cup A/Martina Orsini
Purjetamine

Šveitsis Neuchateli järvel peetud SSL Gold Cup 2026 Euroopa kvalifikatsiooniturniiril kindlustas Eesti meeskond "Icebreakers" pääsu detsembris Brasiilias Rio de Janeiros toimuvale finaalvõistlusele. D-alagrupi võit tagas eestlastele koha maailma tugevaimate purjetamisriikide seas peetaval lõppvõistlusel.

Eesti alustas kvalifikatsiooniturniiri võidukalt, alistades avasõidus Austria. Teisel võistluspäeval saadi veel üks sõiduvõit ja teine koht, mis tõstsid eestlased alagrupi liidriks. Järgmised kaks võistluspäeva möödusid aga ilma võistlussõitudeta, sest tuuleolud Neuchateli järvel osutusid liiga ebastabiilseks ning korraldajad olid sunnitud võistluse tühistama.

Kolme peetud sõidu järel juhtis Eesti D-alagruppi 8 punktiga, edestades Austriat 6 ja Sloveeniat 4 punktiga, kuulus seega alagrupi võit ja finaalikoht Eestile.

Eesti koondise kapten Karl-Hannes Tagu tunnistas pärast kvalifikatsiooniturniiri lõppu, et kergendus oli suur.

"See on suur kergendus. Pärast kahte päeva ootamist on väga hea meel edasi pääseda. Täna oli väga keeruline päev, sest tuult praktiliselt ei olnud ning ootasime viimase võimaliku hetkeni, kuni kell neli võistlemine lõplikult tühistati," ütles Tagu.

Tema sõnul näitas meeskond tugevates tuuleoludes head kiirust ning võistlus andis enesekindlust enne järgmisi väljakutseid.

"Teine võistluspäev oli väga nauditav. Tuult oli palju ja tundsime, et oleme nendes tingimustes kiired. Samas oleksin eelistanud rohkem purjetada kui kaks päeva tuult oodata. Nüüd lähevad kõik tagasi oma tavapäraste võistlusprojektide juurde ning proovime sügisel taas meeskonnana kokku tulla. Suve jooksul on kõigil väga tihe võistluskalender," sõnas ta.

Eesti meeskonda kuulusid kapten Karl-Hannes Tagu, Mati Sepp, Maris Seersant, Karl Kolk, Janno Hool, Jasper Rufus Rytövaara, Kevin-Melvin Aasav ja Taavi-Valter Taveter.

SSL Gold Cup on rahvuskoondiste võistlussari, kus osaleb kokku 66 riiki. Euroopa kvalifikatsiooniturniirid selgitavad välja finaalvõistlusele pääsejad. Šveitsis tagasid finaalikoha Eesti ja Leedu koondised.

SSL Gold Cupi finaalvõistlus peetakse detsembris 2026 Brasiilias Rio de Janeiros, kus selgub maailma tugevaim purjetamisriik

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.35
ETV
B-alagrupp
Kanada – Bosnia ja Hertsegoviina
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov

viimased uudised

13:15

Juventuse uueks tegevjuhiks saab Giovanni Carnevali

12:47

Eesti purjetajad kindlustasid koha SSL Gold Cupi finaalvõistlusele Rio de Janeiros

12:09

Urmo Sitsi määrati käsipalli Meistrite liiga poolfinaalimängul delegaadiks

11:40

Jaapani kapten Endo jääb MM-ist eemale ja lõpetab koondisekarjääri

11:05

Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liigas Ungari ja Horvaatiaga

10:44

Marleen Mülla sai NCAA meistrivõistluste finaalis 12. koha

10:42

TÄNA OTSE | Kas Kanada paneb koduseinte toel kaotusteseeriale punkti?

10:22

Hurricanes jõudis Stanley karikast ühe võidu kaugusele

09:39

Mölder ja Tamm jõudsid Vaasas poolfinaali

09:01

Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11.06

Rooba meenutas lahkumist Venemaalt: kõik info põhines kuulujuttudel

11.06

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

10.06

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

11.06

Rahvusvaheline maleliit lõpetas Venemaa liikmesuse

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

11.06

17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja, dos Santos Warholmi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo