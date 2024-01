Horvaatia jalgpallikuulsus lahkub Ceferini võimuihale viidates UEFA-st

56-aastane sloveen Ceferin asus UEFA presidendina ametisse aastal 2016 ja kehtestas organisatsiooni reformipaketi osana reegli, et president ja täitevkomitee liikmed võivad ametis olla maksimaalselt 12 aastat ehk kolm ametiaega. Bobani sõnul tahab Ceferin aga reeglit muuta ning presidendina jätkata ka pärast 2027. aastat.

Kuna Ceferin võttis Michel Platinilt töökohustused üle prantslase 2019. aastani kestma pidanud ametiaja keskel, ei tunne Ceferin Guardiani hinnangul, et tema kolm esimest tööaastat peaksid arvesse minema.

"Rääkisin UEFA presidendiga Hamburgis toimunud viimase täitevkomitee kohtumisel esile kerkinud probleemist, nimelt ettepanekust muuta UEFA statuuti, et Ceferin saaks oma mandaadi lõppedes uuesti presidendiks kandideerida," kirjutas Boban neljapäeval Horvaatia uudisteportaalis Telegram ilmunud avalikus kirjas. "Kui avaldasin oma sügavat muret ja vastumeelsust, vastas president, et ta ei näe selles ühtegi õiguslikku ega moraalset või eetilist probleemi ning kavatseb kahtlemata ettepanekuga edasi minna."

"Mõistan täielikult, et miski pole täiuslik, kindlasti mitte mina ise. Tean ka, et peame nõustuma kompromissidega, aga kui oleksin nõus otsusega, mis on nii vale, läheksin vastuollu põhimõtetega, millesse ma sügava kindlusega usun. Ma ei ole mingi kangelane ja tean, et paljud jagavad minuga sama arusaama, mis võib olla naiivne, aga kahtlemata õige," lisas Boban.

"Nende kolme aasta jooksul on mu suhted ja koostöö nii Aleksanderi kui teiste kolleegidega UEFA-s olnud suurepärased, tahan neid selle eest tänada ja soovin neile parimat. Mul on kahju teatada, aga lahkun UEFA-st," lõpetas Horvaatia koondise eest 49 mänguga 12 väravat löönud ja oma riigi 1998. aasta MM-il kolmandaks aidanud jalgpallikuulsus.