Saalikoondis kohtub rahvusvahelisel turniiril Montenegro ja Rumeeniaga

Eesti saalijalgpallikoondist ootab septembris ees traditsiooniline Futsal Weeki turniir Horvaatias, kus minnakse vastamisi Montenegro ja Rumeeniaga.

Peatreener Mikko Kytölä nimetas turniiri koosseisu 14 mängijat. Koondis koguneb teisipäeval Tallinnas ning teekonda Horvaatiasse alustatakse päev hiljem. Eesti esimene kohtumine ootab ees reedel, kui vastamisi minnakse Montenegroga. Järgmisel päeval mängitakse turniiri viimane kohtumine Rumeenia vastu.

Montenegroga on Eesti Horvaatias toimuval turniiril vastamisi läinud kahel järjestikusel aastal. 2024. aastal tuli tunnistada vastase 5:2 paremust, mullu võttis Montenegro napi 4:3 võidu. Rumeeniaga kohtus Eesti samal turniiril kolm aastat tagasi, kui tuli leppida 1:7 kaotusega.

Eesti koondisele on turniir ettevalmistuses oktoobris algavaks maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri põhiringiks. Põhiringis kohtub Eesti Slovakkia ja Ukrainaga. Kodumängud peab Eesti 20. oktoobril Rakvere spordikeskuses ning 9. detsembril Jõhvis.

Eesti saalijalgpallikoondise koosseis Futsal Week turniiriks:

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Qarabag

Romet Sepp (03.06.2002) – Tartu Ravens Futsal

Väljakumängijad

Artur Bõstrov (02.09.1991) – Tallinna FC Bunker Partner

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner

Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner

Markus Lokk (18.02.1999) – Tartu Ravens Futsal

Nikita Karasjov (29.03.2001) – Tartu Ravens Futsal

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix

Jelissei Zahharov (04.05.2001) – Jõhvi FC Phoenix

Roman Bažkov (03.09.2005) – FC-88 Kemil (FIN)

Raul Männi (16.02.2006) – FC-88 Kemil (FIN)

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)

Peatreener: Mikko Kytölä