Saalikoondis kohtub rahvusvahelisel turniiril Montenegro ja Rumeeniaga
Eesti saalijalgpallikoondist ootab septembris ees traditsiooniline Futsal Weeki turniir Horvaatias, kus minnakse vastamisi Montenegro ja Rumeeniaga.
Peatreener Mikko Kytölä nimetas turniiri koosseisu 14 mängijat. Koondis koguneb teisipäeval Tallinnas ning teekonda Horvaatiasse alustatakse päev hiljem. Eesti esimene kohtumine ootab ees reedel, kui vastamisi minnakse Montenegroga. Järgmisel päeval mängitakse turniiri viimane kohtumine Rumeenia vastu.
Montenegroga on Eesti Horvaatias toimuval turniiril vastamisi läinud kahel järjestikusel aastal. 2024. aastal tuli tunnistada vastase 5:2 paremust, mullu võttis Montenegro napi 4:3 võidu. Rumeeniaga kohtus Eesti samal turniiril kolm aastat tagasi, kui tuli leppida 1:7 kaotusega.
Eesti koondisele on turniir ettevalmistuses oktoobris algavaks maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri põhiringiks. Põhiringis kohtub Eesti Slovakkia ja Ukrainaga. Kodumängud peab Eesti 20. oktoobril Rakvere spordikeskuses ning 9. detsembril Jõhvis.
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis Futsal Week turniiriks:
Väravavahid
Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Qarabag
Romet Sepp (03.06.2002) – Tartu Ravens Futsal
Väljakumängijad
Artur Bõstrov (02.09.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner
Markus Lokk (18.02.1999) – Tartu Ravens Futsal
Nikita Karasjov (29.03.2001) – Tartu Ravens Futsal
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix
Jelissei Zahharov (04.05.2001) – Jõhvi FC Phoenix
Roman Bažkov (03.09.2005) – FC-88 Kemil (FIN)
Raul Männi (16.02.2006) – FC-88 Kemil (FIN)
Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)
Peatreener: Mikko Kytölä
Toimetaja: Kristjan Kallaste