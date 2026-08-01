Eesti koondislaste vastasseis Saksamaal lõppes viigiga

Saksamaal pidasid treeningkohtumise Eesti koondislased Patrik Kristali ja Soufian Gourami koduklubid Köln ja Berliini Hertha, lõpetades kohtumise 2:2 viigiga. Hertha päästis kaotusest Gouram, kes lõi viigivärava kohtumise viimasel minutil.

Kitzbühelis peetud mängus, mis koosnes kahest 60-minutilisest poolajast, asus Köln juba 7. minutil juhtima. Hertha viigistas 80. minutil, Köln taastas eduseisu 107. minutil, kuid Gouram vormistas 120. minutil lõppseisuks 2:2, vahendab Soccernet.ee.

Kristal kuulus Kölni teise poolaja koosseisu ja mängis teise tunni algusest lõpuni. Gouram sekkus vahetusest 94. minutil ning kroonis oma esituse üleminutitel suurepärase kauglöögiga ristnurka.

Kristal on teinud kaasa kogu Kölni treeninglaagri, lähinädalatel selgub, kas ta jääb esindusmeeskonna juurde ka hooaja alguseks.

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