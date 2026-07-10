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Werder toob Heinale konkurendiks MM-il osalenud Austria koondise esikinda

Jalgpall
Alexander Schlager
Alexander Schlager Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Saksamaa meedias kirjutatakse, et Eesti meeste koondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi toob väravavahtide osakonda Austria koondise esinumbri Alexander Schlageri.

Tunnustatud Saksa ajakirjanik Florian Plettenberg kirjutab X-is, kuidas Werder ja Schlager on jõudnud lepingutingimuste osas suusõnalise kokkuleppeni. 30-aastane Schlager, kes esindas alates 2023. aasta suvest Salzburgi, liitub järgmiseks kolmeks aastaks, vahendab Soccernet.ee.

Austria väljaande Salzburger Nachrichteni andmetel saabub Schlager Werderisse Heina järel teise numbrina, ent Plettenbergi info kohaselt hakkavad austerlane ja eestlane esikinnaste nimel konkureerima.

Schlager on profikarjääri jooksul esindanud vaid Austria klubisid, ent on see-eest pallinud nii Meistrite liiga kui Euroopa liiga põhiturniiril. Samuti osales ta tänavusel MM-finaalturniiril, kaitstes oma koduriigi väravat neljas kohtumises. 

24-aastane Hein lõi Werderiga käed mai lõpus, kui Saksamaa klubi ostis eestlase pärast laenulepingu lõppemist kolme miljoni euro eest Londoni Arsenalilt omale ja sõlmis nelja-aastase kontrahti. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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