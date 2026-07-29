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MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

Jalgpall
Marc Cucurella ja Luis de la Fuente
Marc Cucurella ja Luis de la Fuente Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Poolteist nädalat tagasi Hispaania koondise ridades jalgpalli maailmameistriks kroonitud Marc Cucurella täitis turniiri käigus antud lubaduse ning tätoveeris meeskonna tiitlini viinud treeneri Luis de la Fuente näo endale käe peale.

Paar päeva pärast MM-finaali 28. sünnipäeva tähistanud Madridi Reali vasakkaitsja lubas turniiri viimasel nädalal, et kui Hispaania maailmameistriks tuleb, hakkab koondise peatreener tätoveeringu kujul tema keha kaunistama.

Hispaania alistas MM-finaalis Argentina 1:0 ning mängujärgsel pressikonverentsil küsiti Cucurella lubaduse kohta ka De la Fuentelt. "Mina olen tätoveeringute jaoks natuke liiga vana, aga mu mängijad on sõnapidajad mehed ja usun, et sellest lubadusest peetakse kinni. Ma ei ole nüüd ka nii kole," sõnas 65-aastane koondise juhendaja.

Teisipäeval käiski äärekaitsja salongis ning MM-tiitlit hoidvat De la Fuentet kujutav pilt on nüüd tema vasakul käel. "Lubadus täidetud," kirjutas Cucurella sotsiaalmeedias.

Cucurella alustas MM-il Hispaania koosseisus kõigis kaheksas kohtumises ning aitas meeskonnal puuri puhtana hoida neist seitsmes. Turniiri järel valiti ta ka MM-i sümboolsesse algkoosseisu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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