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De la Fuente finaalist: kõige tähtsam on võimalus karika nimel mängida

Jalgpalli MM
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Hispaania koondise peatreener Luis de la Fuente läheb pühapäevasele MM-finaalile Argentina vastu rahulikult, rõhutades, et juba finaali jõudmine on suur saavutus ning võimalus tiitli nimel mängida on privileeg.

De la Fuente käe all Euroopa meistriks tulnud Hispaania läheb vastamisi Argentina meeskonnaga, kes soovib võita teise tiitli järjest ja keda juhib taas Lionel Messi.

Hispaania koondise peatreener märkis, et ainuüksi võimalus karika nimel võidelda on suur au.

"Minu jaoks on oluline olla olukorras, kus on võimalik võita – jõuda finaali," sõnas ta. "Oleksin õnnelik, kui jõuaksin igal aastal MM-finaali ja kaotaksin. Peaasi on jõuda finaali ja saada võimalus tiitli nimel võidelda. Me kavatseme seda hetke nautida, kasutades oma tugevusi ja oskusi, hoides samal ajal kontrolli all vastast, kes on tõeliselt võimas meeskond."

De la Fuente tõdes, et Argentina ja Hispaania sarnanevad nii mängustiililt kui ka vaimu poolest. 

"Vastamisi on kaks tipptasemel koosseisu, kaks suurepärast meeskonda, kellel on palju ühist, nii mängustiili kui ka mängijate andekuse poolest. Usun, et nii Argentina kui ka Hispaania lähevad mängule plaaniga, kus särav mäng, talent ja hea jalgpall tõusevad esikohale ning kaaluvad üles kõik muud tegurid," lausus ta. 

Kui peatreenerilt küsiti, kuidas plaanib Hispaania mängus ohjata Messit, märkis ta, et Argentina väravakütti nad personaalselt katma ei hakka, kuid mängijal hoitakse teravalt silma peal. 

Messi kohalolu toob kaasa ka võrdlusi Hispaania teismelise ründaja Lamine Yamaliga, kuid De la Fuente hoidus noormehele teise mehe saavutustega seotud ootuste koormat panemast.

"Messi on ainulaadne, ta on erakordselt andekas ja eelkõige eeskujuks noorematele sportlastele, kuid Lamine peab jääma iseendaks. Usun, et parim viis teda aidata, on pakkuda talle tuge ning aidata tal säilitada see Lamine, keda me tunneme, sõnas De la Fuente. 

Peatreeneri sõnul on Lamine väga hea vormis, ehkki jättis kolmapäeval ettevaatusabinõuna treeningu vahele.

"Ta sai tugeva löögi reide. Hiljuti tehti tema vastu karistusalas viga, ja seda väga valusasse kohta," ütles ta.

Argentina ja Hispaania asuvad finaalis vastamisi pühapäeva õhtul. Ülekanne ETV-s algab kell 21.30.

Toimetaja: Lisette Holst

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