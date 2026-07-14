Deschamps enne poolfinaali: oleme valmis suurejooneliseks mänguks

Hispaania alistas Prantsusmaa 2024. aasta EM-i poolfinaalis teel Euroopa meistritiitlini ning võitis Prantsusmaad ka mullu Rahvuste liiga poolfinaalis peetud üheväravalises ja põnevas kohtumises.

"Minevik on minevik," sõnas 14 aastat ametis olnud Deschamps BBC-le.

"Hispaania on küll varem võitnud, kuid mina vaatan homse poole. Oleme nüüd teisel tasemel ning tahame jõuda finaali," lausus Deschamps.

Peagi ametist lahkuv Deschamps märkis, et Hispaania alustab poolfinaali soosikuna.

"Nad on kuue mänguga lasknud endale lüüa vaid ühe värava. Teame, et sellest võib tulla äärmiselt suurejooneline mäng. Nii Luis (Hispaania koondise peatreener) kui ka mina teame, kuidas kaitsta. Lisaks, arvestades mõlema meeskonna ründekvaliteeti, võib eeldada, et tuleb suurepärane mäng," lisas ta.

Luis de la Fuente suhtus Deschampsi esitatud soosiku väitesse tagasihoidlikumalt.

"See ei tähenda midagi. Vastamisi on kaks suurepärast koondist. See, kas oleme soosikud või mitte, ei tekita meile lisapinget. Surve on meil niikuinii, sest tahame oma riigi nimel hästi esineda. Ilma kannatusteta ei saa võita," sõnas Hispaania koondise peatreener.

De la Fuente tõdes, et Prantsusmaa koondises on tugevad mängijad.

"Muidugi peame nende mängijatega arvestama, oma duellid võitma, initsiatiivi haarama ja oma mängustiilile keskenduma," lausus ta.

Hispaania peatreener lisas, et hoolimata pingetest MM-i ümber naudib ta oma tööd väga.

"See on minu kirg. Selles ametis olemine on suur au. Ütlen ka oma mängijatele, et nautige seda, mis meil täna on, teil on tohutu potentsiaal,"

Prantsusmaa on seni löönud kuue mänguga löönud 16 väravat. Neist väravatest kaheksa on enda arvele kirjutanud Kylian Mbappe.

Kui Mbappe lööb Hispaania vastu värava, möödub ta turniiri parima väravaküti tiitli arvestuses Argentina mängijast Lionel Messist, kellel on samuti kirjas kaheksa tabamust.

Prantsusmaa ja Hispaania lähevad vastamisi täna õhtul kell 22.