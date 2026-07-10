Hispaania peatreener mängust Belgia vastu: tulemas on keeruline kohtumine

Neljapäeva hilisõhtul lähevad jalgpalli maailmameistrivõistluste veerandfinaalis vastamisi Hispaania ja Belgia. Hispaania peatreeneri sõnul ootab neid Belgia vastu mängides ees selle MM-i suurim katsumus.

Hispaania peatreener Luis de la Fuente ütles neljapäeval, et Belgia näol ootab tema meeskonda ees seni kõige tõsisem proovikivi sel MM-il. Seni on hispaanlased jõudnud kaheksa parima hulka, laskmata endale lüüa ühtegi väravat.

Hispaania peatreeneri Luis de la Fuente sõnul on meeskond leidnud küll hea tasakaalu, kuid mäng Belgiaga paneb koondist päriselt proovile, sest Belgia koosseisu kuuluvad mängijad, kes on end tõestanud ka Euroopa tippklubides.

"Belgia on väga tugev meeskond. Need on mängijad, kes on harjunud võitma. Tulemas on keeruline kohtumine," ütles de la Fuente.

Küsimusele võimaliku kohtumise kohta Prantsusmaaga vastas de la Fuente, et vaatas nende mängu, kuid rõhutas, et praegu on Hispaania täielikult keskendunud Belgiale.

"Uskuge mind, homme me mõtleme vaid Belgiale," sõnas ta.

Rünnakul loodab Hispaania eelkõige 18-aastasele Barcelona ründajale Lamine Yamalile. Maailma üheks suurimaks nooreks talendiks peetav Lamine on MM-il seni löönud vaid ühe värava, jäädes tublisti maha parimatest väravaküttidest Lionel Messist ja Kylian Mbappest, kelle arvel on kummalgi kaheksa tabamust.

De la Fuente märkis siiski, et Yamal on näidanud üles kasvavat küpsust ning usub, et tema ründeoskus võib otsustaval hetkel mängu saatuse määrata.

Treener lisas, et Hispaania edu rajaneb pigem ühisel pingutusel, mitte üksikmängijate sähvatustel.

Reedese mängu võitja kohtub teisipäeval Dallases toimuvas poolfinaalis Prantsusmaaga, kes alistas veerandfinaalis Maroko 2:0.