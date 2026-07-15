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De la Fuente: oleme taas leidnud 2010. aasta vaimu

Jalgpalli MM
Luis de la Fuente ja Hispaania jalgpallikoondis
Luis de la Fuente ja Hispaania jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondise peatreener Luis de la Fuente võrdles pärast võidukat MM-i poolfinaali Prantsusmaaga praegust koosseisu 2010. aastal maailmameistriks tulnud koondisega.

Hispaania koondis läks poolfinaalis vastamisi koondisega, kes oli löönud senise turniiri jooksul 16 väravat. Prantsusmaa ründevõimsust peeti kogu turniiri kõige kardetavamaks. Samas ei suutnud nad esimese 80 minutiga teha raami ainsatki lööki ja lõpuks kaotati 0:2.

"Sõnum oli, et meie vastaseks oli üks maailma paremaid meeskondi, aga nemad mängisid maailma parima meeskonna vastu," näitas de la Fuente pärast kohtumist enesekindlust.

"Mängijad näitavad pühendumust, solidaarsust ja talenti," kiitis ta omasid. "Nad teevad nii, et rasked asjad paistavad lihtsatena. Neil jagub annet ning nad suhtuvad ellu ja sporti õigesti."

"Ma nägin õnnelikku riietusruumi ja rahvast enda selja taga. Oleme taas leidnud 2010. aasta vaimu. Selle meeskonna iseloom ilmneb selles, et need, kes ei mänginud, jäid pärast kohtumist treenima."

De la Fuente nimetas meeskonna märksõnadeks tagasihoidlikkust, ühist eesmärgi ja ego puudumist. Kõik liiguvad samas suunas. "Usun, et kõige olulisem on taibata, kuidas valida oma kaasteelisi. Kui valid valesti, võid sattuda probleemidesse," tähtsustas ta.

"Me teame, et see meeskond - mitte üksnes mängijad, vaid kõik, kes meeskonna moodustavad - töötab ühise eesmärgi nimel, sama entusiasmiga. Ja me oleme tavalised lahked inimesed, kes otsivad isiklike huvide asemel ühishüve."

Kahe aasta eest ka Euroopa meistriteks kroonitud hispaanlased on püsinud nüüd kaotuseta 37 kohtumist järjest ja sellega korrati Itaalia rekordit. Samas leiab peatreener, et arenemisruumi on jätkuvalt.

"See meeskond ei lõpeta kunagi mu üllatamist. Arenguruumi on lõputult," usub ta. "See on armastus töö ja protsessi vastu. See oli otsustava hetkeni jõudmine parimal võimalikul viisil."

Finaalis eelistab ta vastaseks Argentinat ja oma lähedast sõpra Lionel Scalonit, kes on viimaste peatreener. Samas kiitis ta ka Inglismaad, kes tunamulluses EM-i finaalis alistati. Teise poolfinaali taset võrdles ta finaali omaga.

"Ma ei usu seda mõtet, et finaalid on võitmiseks. Nad on nautimiseks," toonitas de la Fuente. "See, mis järgneb, võib olla kirss tordil."

Toimetaja: Siim Boikov

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