Tšehhi jalgpallikoondist hakkab juhendama olümpiavõitja

52-aastane Denia sõlmis alaliiduga kahe aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik pikendada veel kahe aasta võrra. Pärast Tšehhoslovakkia lagunemist on Tšehhi koondist juhendanud ainult kohalikud mehed, seega on Denia esimene välistreener Tšehhi koondise ajaloos.

"Mul on väga hea meel siin olla ja olen äärmiselt motiveeritud, sest võimalus Tšehhi koondist juhendada on väärt väljakutse," ütles Denia pressikonverentsil. "Tšehhi jalgpallil on suurepärane ajalugu ja ma pean siin töötamist suureks auks," lisas ta.

Mängijakarjääri jooksul Madridi Atletico ridades Hispaania meistriks kroonitud Denia on oma treenerikarjääris juhendanud peamiselt erinevaid Hispaania noortekoondiseid. Ta tüüris nii U-17 kui ka U-19 koondise omaealiste Euroopa meistriks ning vedas tunamullu Hispaania olümpiakoondise Pariisi mängudel kuldmedalile.

Denia võtab ameti üle Miroslav Koubekilt, kes lahkus pärast ebaõnnestunud MM-finaalturniiri, kus Tšehhi piirdus alagrupifaasiga, kogudes ühe viigi ja kaks kaotust.

Denia esimene mäng uues ametis leiab aset 26. septembril, kui UEFA Rahvuste liiga raames võõrustatakse Horvaatiat. Kolm päeva hiljem minnakse Prahas vastamisi Inglismaaga.