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Kalju naasis võidulainele enne eurosarja algust

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora
Jalgpalli Premium liiga: Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Premium liiga

Nõmme Kalju alistas Premium liiga 21. voorus võõrsil Nõmme Unitedi 3:1 ning lõpetas sellega viis mängu kestnud võiduta seeria.

Kalju asus kohtumist juhtima 20. minutil, kui Oleksandr Musolitini tsenderduse suunas väravasse Tiago Baptista. United vastas peagi Ricky Chanda tabamusega, kuid avapoolaja lõpuks taastas Musolitin ise külaliste eduseisu ning Mihhail Orlov kasvatas selle 3:1-le.

Teisel poolajal rohkem väravaid ei sündinud. United saatis küll korra palli võrku, kuid tabamus tühistati suluseisu tõttu. Mängu lõpus tabas Kevin Mätas kauglöögiga latti, kuid kodumeeskond lähemale ei jõudnud.

Kalju jaoks oli oluline ka Oleksandr Musolitini naasmine. Ukraina poolkaitsja oli roidevigastuse tõttu Premium liigast eemal olnud 34 päeva ning tähistas tagasitulekut värava ja resultatiivse sööduga.

Võit oli Kaljule hooaja kümnes ning aitas meeskonnal vähendada vahet tabeli teisel kohal oleva Tallinna Floraga. Järgmisel nädalal kohtub Kalju UEFA Konverentsiliiga avaringis Põhja-Iirimaa klubi Linfieldiga ning läheb sellele vastu pärast olulist liigavõitu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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