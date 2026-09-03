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Supercrossi peakorraldaja: see aasta on olnud väga tugev tung

Motosport
Kaido Kadak
Kaido Kadak Autor/allikas: ERR
Motosport

Novembri keskel toimub Unibet Arenal taas motokrossiüritus Supercross Tallinn, mis eelmisel aastal osutus väga edukaks ettevõtmiseks. Huvi on kasvanud ja praeguseks on korraldajad löönud käed juba 24 superkrossisõitjaga.

"Jaa, meil oli sõitjaid kindlasti lihtsam saada. Eelmine aasta ei olnud ka väga keeruline, aga see aasta on tung olnud kuidagi väga tugev," rõõmustas peakorraldaja Kaido Kadak intervjuus ERR-ile. "Meil on tegelikult 24 sõitjat juba kirjas, nelja ei tohi me veel juriidilistel põhjustel avalikustada. Meil on ootelistis 10-12 sõitjat veel, kellest suurem osa on välissõitjad, Prantsusmaalt kõige rohkem."

Kuigi ürituseni on aega üle kahe kuu, siis ettevalmistused toimuvad juba üsna detailselt. "Arenal juba kohtumised käivad. Eilegi mõõdulindiga mõõtsime, kuhu tuleb see pukk, kuhu saab panna kaamerad, kuhu tuleb lava ja nii edasi. Tööd käivad kogu aeg."

Võrreldes eelmise aastaga on sportlaste koosseisu kõrval muudatusi oodata ka rajas ja meelelahutuslikus pooles. "Teeme rada natuke teistmoodi, hüppeid vähe kõrgemaks, rada vähe tehnilisemaks. Väga palju võimalusi muuta ei ole - spordiüritus on spordiüritus," jätkas Kadak.

"Kui räägime näiteks korvpallist, siis mehed tulevad ja mängivad ja viskavad palli korvi ja väga palju me muuta ei saa, aga proovime teha meelelahutust natuke teistmoodi. Kuna eelmine aasta seadsime lati nii kõrgele, siis peame see aasta kõvasti pingutama, et oleks üritus veel lahedam, vingem, parem."

"Spordi osa pealt - ütleme nii, et võistlust ja sporti on see aasta kindlasti rohkem," kinnitas ta. "Meil on tulemas Rootsi meister, Euroopa meister, eelmise aasta võitja Harri Kullas, kes tegi Kanadas väga kõva hooaja. Meil on tulemas USA-st, Brasiiliast, Prantsusmaalt Adrian Malaval, kes võitis eelmisel aastal Tamperes superkrossi."

"Võistlusmoment tuleb kindlasti tunduvalt vägevam kui eelmine aasta," lubas peakorraldaja. "Ma arvan, et see aasta ei ole nii kindel ja lihtne see sõit väga ülekaalukalt võita."

Eelmisel aastal tegi Tallinnas puhta töö Harri Kullas, kes lõi tänavu esmakordselt kaasa Kanada motokrossi meistrisarjas, kus ta saavutas kokkuvõttes teise koha. Nüüd on küll fookus ennekõike oktoobri alguses Prantsusmaal toimuval Rahvuste krossil, kuid pärast seda liiguvad mõtted juba superkrossile.

"Ikkagist superkrossis on natuke tehnilisem rada ja natuke on raskem. Mul on see päris hästi välja tulnud. Vahel, kui sa hommikul mõtled, et mis hüpet üle hüpata või kuidas seda hüpata, siis see tekitab adrenaliini," lausus Kullas

"Ja see on ülilahe, see sõitmine on nauding. Kõige tähtsam on see show ja need üritused on väga lahedad, kaks päeva. Tallinn on eriti hea, et saab kodus oma voodis magada veel ka. See on väga vinge."

Supercross Tallinn on planeeritud Unibet Arenal 13.-14. novembrile.

Toimetaja: Siim Boikov

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