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Juventus sõlmis lepingu PSG ründajaga

Jalgpall
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Itaalia jalgpalliklubi Juventus FC sõlmis lepingu Pariisi Saint-Germaini mängija Randal Kolo Muaniga. Prantsusmaa ründaja naaseb sellega Serie A klubisse, kus ta veetis eelmisel aastal laenul pool hooaega.

Juventus teatas, et maksis Kolo Muani eest 38 miljonit eurot ning lisaks kuni 12 miljonit eurot tulemustest sõltuvate boonustena. 27-aastane mängija sõlmis klubiga lepingu kuni 2031. aastani.

Oma esimesel perioodil Juventuses, kuhu ta liitus 2025. aasta jaanuaris, lõi Kolo Muani 22 mängus kümme väravat.  

Kolo Muani on esindanud Prantsusmaa koondist 32 mängus ja löönud üheksa väravat, kuid 2026. aasta maailmameistrivõistluste koosseisu ta ei pääsenud.

Pühapäeval teatas Juventus, et sõlmis lepingu Bosnia ja Hertsegoviina ääremängija Kerim Alajbegoviciga, tuues ta Bayer Leverkusenist üle 30 miljoni euro eest.

Toimetaja: Lisette Holst

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