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Nädalavahetusel selguvad Haapsalus kiirendusspordi Eesti meistrid

Autosport
Eesti meistrid selguvad Kiltsi sõjalennuväljal
Eesti meistrid selguvad Kiltsi sõjalennuväljal Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

29.–30. augustini toimub Haapsalus Kiltsi sõjaväelennuväljal Ghost Performance Finals, kus selguvad 2026. aasta kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjad. Hooaja viimasesse lahingusse lähevad Eesti kiireimad autod ja mootorrattad.

Tänavune võistlushooaeg on näidanud, et Kiltsi rajal on võimalik sõita väga kiireid aegu. Suur töö rajaga on end juba tõestanud ning hooaja jooksul on Kiltsis sündinud mitmeid uusi rekordeid. Seetõttu on finaalides põhjust oodata, et nii mõnigi senine kiirusrekord võib taas puruneda.

Laupäeval hommikul kell 10 algavad ajasõidud, võisteldakse kokku 18 klassis. Lisaks on võimalik sõita RWYB klassis, kus võistlusarvestust ei toimu.

Pühapäeval jätkub võistlus eliminaatorite ja finaalsõitudega, mille järel toimub 2026. aasta Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjate autasustamine.

Toimetaja: Lisette Holst

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