Nädalavahetusel selguvad Haapsalus kiirendusspordi Eesti meistrid

Tänavune võistlushooaeg on näidanud, et Kiltsi rajal on võimalik sõita väga kiireid aegu. Suur töö rajaga on end juba tõestanud ning hooaja jooksul on Kiltsis sündinud mitmeid uusi rekordeid. Seetõttu on finaalides põhjust oodata, et nii mõnigi senine kiirusrekord võib taas puruneda.

Laupäeval hommikul kell 10 algavad ajasõidud, võisteldakse kokku 18 klassis. Lisaks on võimalik sõita RWYB klassis, kus võistlusarvestust ei toimu.

Pühapäeval jätkub võistlus eliminaatorite ja finaalsõitudega, mille järel toimub 2026. aasta Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjate autasustamine.