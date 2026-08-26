Trans lülitas karikavõistlustel Kalju konkurentsist

Evald Tipneri nime kandvatel Eesti jalgpalli karikavõistlustel alistas Narva Trans kolmapäeval 2:0 Nõmme Kalju ja pääses veerandfinaali.

Kodumeeskond Trans lõi Kalev-Fama staadionil enam kui 200 pealtvaataja ees mõlemad väravad juba avapoolajal, kui 20. minutil sahistas võrku Murad Velijev ning 40. minutil Tomas Berardozzi.

Eelmises voorus Märjamaa Kompanii võistkonna 8:0 alistanud Transi jaoks algas tänavune karikateekond keeruliselt, kui Flora U21 meeskonda võideti väravateta normaalaja järel alles penaltiseerias. Kalju oli eelmises voorus Pärnu Poseidonist üle 12:0.

Tipneri karikavõistlustel mängivad kolmapäeval ka FCI Levadia ning Paide Linnameeskond.