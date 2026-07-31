Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu

Trans oli avapoolajal selgelt ohtlikum meeskond. Külalised said esimese tabamuse kirja 19. minutil, kui paremalt äärelt tulnud tsenderduse realiseeris väravaks Ahmad Gero. Tosin minutit hiljem pääses Trans võõrustaja nurgalöögi järel kiirrünnakule ning palli suunas Unitedi võrku Murad Velijev.

Teisel poolajal valdas United rohkem palli ja sooritas Transist rohkem pealelööke. Sellest hoolimata sahistati Transi võrku alles 90+4. minutil, kui penaltist skooris Andre Frolov.

Trans teenis teise järjestikuse võidu. Kuigi liigatabelis jätkatakse viimasel ehk kümnendal kohal, siis vahe koha võrra kõrgemal paikneva FC Kuressaarega vähenes kahele punktile. United asub seitsmendal positsioonil.

21. vooru mängud jätkuvad pühapäeval. Omavahel lähevad vastamisi Paide Linnameeskond - FC Kuressaare, Nõmme Kalju - Tartu Tammeka, FC Flora - Harju Laagri ja Pärnu Vaprus - FCI Levadia.

Tabeliseis: 1. Levadia 46 punkti (19 mängust), 2. Flora 36 p (19), 3. Kalju 35 p (20), 4. Paide 32 p (20), 5. Vaprus 26 p (20), 6. Tammeka 26 p (18), 7. United 25 p (21), 8. Harju 25 p (20), 9. Kuressaare 18 p (20), 10. Trans 16 p (21).

Enne mängu:

Mõlema meeskonna jaoks on tegemist olulise mänguga, sest kaalul on väärtuslikud punktid võitluses liigatabeli alumises pooles. Nõmme United soovib koduväljakul oma positsiooni kindlustada, Narva Trans aga vähendada vahet otseste konkurentidega.

Nõmme Unitedi peatreener rõhutas kohtumise tähtsust ning loodab kodupubliku toetusele. "Väga oluline kohtumine, kus mõlemad võistkonnad lähevad kolme punkti jahile. Loodame koduseintelt toetust saada ja punktid Männikule jätta!"

Narva Transi juhendaja David Campana sõnul on meeskond kohtumiseks hästi valmistunud.

"Ees ootab tähtis mäng Nõmme Unitedi vastu. Meil on suurepärane võimalus vähendada vahet ja astuda samm lähemale oma eesmärgile. Olen väga rahul sellega, kuidas nädal möödus – tegime head tööd, mõistame selgelt mängu loogikat ning teame, milliseid vabu alasid peame ära kasutama. Oleme selleks väljakutseks valmis."

Narva väravavaht Daniil Pareiko lisas, et meeskond on täielikult keskendunud. "Ees ootab tähtis mäng Nõmme Unitedi vastu. Oleme täielikult keskendunud ja valmis võitlema."