X!

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu

Premium liiga
{{1785480480000 | amCalendar}}
JK Narva Trans.
JK Narva Trans. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Premium liiga

Narva Trans alistas jalgpalli Premium liiga 21. vooru avamängus võõrsil Nõmme Unitedi 2:1.

Trans oli avapoolajal selgelt ohtlikum meeskond. Külalised said esimese tabamuse kirja 19. minutil, kui paremalt äärelt tulnud tsenderduse realiseeris väravaks Ahmad Gero. Tosin minutit hiljem pääses Trans võõrustaja nurgalöögi järel kiirrünnakule ning palli suunas Unitedi võrku Murad Velijev.

Teisel poolajal valdas United rohkem palli ja sooritas Transist rohkem pealelööke. Sellest hoolimata sahistati Transi võrku alles 90+4. minutil, kui penaltist skooris Andre Frolov.

Trans teenis teise järjestikuse võidu. Kuigi liigatabelis jätkatakse viimasel ehk kümnendal kohal, siis vahe koha võrra kõrgemal paikneva FC Kuressaarega vähenes kahele punktile. United asub seitsmendal positsioonil.

21. vooru mängud jätkuvad pühapäeval. Omavahel lähevad vastamisi Paide Linnameeskond - FC Kuressaare, Nõmme Kalju - Tartu Tammeka, FC Flora - Harju Laagri ja Pärnu Vaprus - FCI Levadia.

Tabeliseis: 1. Levadia 46 punkti (19 mängust), 2. Flora 36 p (19), 3. Kalju 35 p (20), 4. Paide 32 p (20), 5. Vaprus 26 p (20), 6. Tammeka 26 p (18), 7. United 25 p (21), 8. Harju 25 p (20), 9. Kuressaare 18 p (20), 10. Trans 16 p (21).

Enne mängu:

Mõlema meeskonna jaoks on tegemist olulise mänguga, sest kaalul on väärtuslikud punktid võitluses liigatabeli alumises pooles. Nõmme United soovib koduväljakul oma positsiooni kindlustada, Narva Trans aga vähendada vahet otseste konkurentidega.

Nõmme Unitedi peatreener rõhutas kohtumise tähtsust ning loodab kodupubliku toetusele. "Väga oluline kohtumine, kus mõlemad võistkonnad lähevad kolme punkti jahile. Loodame koduseintelt toetust saada ja punktid Männikule jätta!"

Narva Transi juhendaja David Campana sõnul on meeskond kohtumiseks hästi valmistunud.

"Ees ootab tähtis mäng Nõmme Unitedi vastu. Meil on suurepärane võimalus vähendada vahet ja astuda samm lähemale oma eesmärgile. Olen väga rahul sellega, kuidas nädal möödus – tegime head tööd, mõistame selgelt mängu loogikat ning teame, milliseid vabu alasid peame ära kasutama. Oleme selleks väljakutseks valmis."

Narva väravavaht Daniil Pareiko lisas, et meeskond on täielikult keskendunud. "Ees ootab tähtis mäng Nõmme Unitedi vastu. Oleme täielikult keskendunud ja valmis võitlema."

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

21:16

VIDEO | Piirilinlastele piisas võiduks kahest väravast

21:04

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

18.07

Narva Trans pani võiduta seeriale punkti

17.07

80 minutit kümnekesi mänginud Flora jäi Nõmme Unitedile alla

16.07

Pärast eemaldamist Kaljut edasi juhendanud Andrejev sai trahvi

15.07

Õnnetu kokkupõrge treeningul viis Levadia poolkaitsja operatsioonile

11.07

Noored Vapruse mängijad lustisid Tammeka vastu

10.07

VIDEO | Harju sahistas Transi võrku neli korda, kirja läks kolm väravat

10.07

Kodus Narvale kolm väravat löönud Harju lõpetas nukra seeria

05.07

Tammeka pööras koduväljakul Harju Laagri vastu kaotusseisu võiduks

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

22:57

Talviku ootamatust võimalusest: pean kiiresti kohanema

22:32

Markus Varjun tegi Eesti golfi ajalugu

22:11

Zahovaiko: poisid andsid kõik, nad olid võistluslikud kuni lõpuni välja

22:02

ETV spordisaade, 31. juuli

21:48

Tribuntsov võitis Sloveenias uue Eesti rekordiga

21:16

VIDEO | Piirilinlastele piisas võiduks kahest väravast

21:04

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

20:20

Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

19:25

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

19:07

Tšehhi jalgpallikoondist hakkab juhendama olümpiavõitja

18:29

U-18 korvpallineiud jäid austerlannadele selgelt alla

17:57

Kuivonen ja Jürgenson tulid Qidongi MK-etapil alagrupis teiseks

17:25

Vassiljev: olukordade realiseerimine on koht, kus peame juurde panema

17:09

Eesti sõudjad peavad EM-il leppima B-finaalidega Uuendatud

17:04

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo