Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

Jäähoki MM: Suurbritannia - Läti. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Läti jäähokikoondis alistas pühapäeval Šveitsis toimuval MM-finaalturniiril alagrupimängude eelviimases voorus Suurbritannia 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) ja kukutas britid järgmiseks aastaks aste madalamale.

Läti läks avakolmandikul Martins Dzierkalsi, Deniss Smirnovsi ja Rudolfs Balcersi väravatest 3:0 juhtima. Teisel kolmandikul said käe valgeks ka Eduards Tralmaks, Haralds Egle ja Renars Krastenbergs.

Läti hoiab enne viimast vooru A-alagrupis Šveitsi, Soome ja Austria järel neljandat kohta ehk pääseks praeguse seisuga viimasena veerandfinaali. Suurbritannia on kaotanud kõik kuus kohtumist ning jääb A-alagrupis igal juhul viimaseks.

Suurbritannia mängib seega järgmisel aastal esimese divisjoni A-grupi MM-turniiril, kus osaleb ka tänavu B-grupi MM-turniiri võitnud Eesti koondis.

Lisaks Eestile ja Suurbritanniale kuuluvad tuleval aastal esimese divisjoni A-gruppi veel ka Prantsusmaa, Leedu ja Poola. Kuues meeskond selgub hiljemalt pärast eliitdivisjoni MM-i viimaseid alagrupimänge.

Toimetaja: Henrik Laever

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

