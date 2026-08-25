Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

Kohtunik Peiman Simani ütles pühapäeval pärast TPS-i ja Interi kohtumist, et kuulis tribüünidelt rassistlikke hüüdeid. FIFA president Gianni Infantino mõistis juhtunu hukka ja kutsus ametivõime üles sellele otsustavalt reageerima.

Soome Jalgpalliliit uurib asjaolusid, kuid seni ei ole siiski õnnestunud välja selgitada, kes tribüünidel hüüdeid kuuldavale tõi.

Soome jalgpalliliidu teatel algatatakse juhtumi osas distsiplinaarmenetlus, sest liidul kehtib rassismi suhtes nulltolerants. TPS-ile määratakse eeldatavasti rahatrahv, sest klubi oli mängu korraldaja ja vastutav toimunu eest.

"Avaldan toetust FIFA kohtunikule Peiman Simanile, kes kuulis pühapäeval toimunud TPS-i ja Interi vahelise derbi ajal tribüünidelt rassistlikke hüüdeid," kirjutab Infantino.

"Jalgpall on mõeldud kõigile ning sellisel vastikul ja jälgil käitumisel pole meie mängus ega kogukonnas kohta. Jätkates ühist tööd rassismi väljajuurimiseks, kutsun ametivõime üles astuma otsustavaid samme."

Kohtunik Peiman Simani ütles pärast pühapäeval Turus toimunud TPS-i ja Interi vahelist kohalikku mängu, et tribüünidelt kostis rassistlikke hüüdeid.

"Soome jalgpall on tore asi, kuid kui ma väljakul ootasin, kostsid rassistlikud hüüded. Ma ei pea seda õigeks ja see ei kuulu sellistele üritustele. Sellised inimesed tuleb siit eemaldada", ütles ta otse-eetris.

"Kui tahame jalgpallis olla üks pere, tuleb sellised asjad kõrvaldada. Kriitika ja tagasiside on lubatud, kuid kui asi puudutab isiklikku tasandit, ei ole see aktsepteeritav," lisas ta.